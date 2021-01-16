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連辦23個年頭 台南善化區公所舉辦3天書法家揮毫贈春聯
農曆新年將至，台南善化區公所今明兩天、23日連續規畫3場春聯贈送活動，上午9點到11點由書法家汪崇楹帶領善化圖書館書法研習班40位書法老師到善化區圖書館、善化火車站、坐駕里辦公處、善化老人文康中心、六德里活動中心、光文里活動中心及小新社區活動中心等14處地點現場揮毫，提供民眾免費索取，數量有限，送完為止。
區長方澤心表示，善化區公所辦理春聯贈送活動，已經邁入第23個年頭，本年歲次辛丑，屬牛年，延續中國人傳統過年的寫春聯、貼春聯習俗，每年針對歲次生肖，今年針對生肖牛各種姿態，汪老師特別設計了Q版及各種活靈活現的手繪年畫，在活動前並帶領所有老師集訓，讓春聯和年畫別具特色，每年都大受好評，讓排隊索取春聯的鄉親們如獲至寶。
他說，這項有意義的活動將持續辦理，也祝福善化鄉親們新年新氣象，「鴻運當牛、牛轉乾坤好運來」。
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