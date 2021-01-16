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台南關廟寒冬送暖活動分送弱勢年節物資 800多人受惠

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
詠宜建設老董吳進男發起分送弱勢年節物資。記者周宗禎/攝影
詠宜建設老董吳進男發起分送弱勢年節物資。記者周宗禎/攝影

台南關廟山西宮戊戌科五朝王醮大主會、詠宜建設董事長吳進男，結合關廟區公所、龍崎區公所，今天在山西宮舉辦「築．愛關廟-守護弱勢」寒冬送暖活動，發放關廟、龍崎兩區低收、單親、中低老人及身心障礙等弱勢族群每人年飯1份、800元紅包1個、禦寒毛毯1件，物資市價總值超過130萬、462戶862人受惠。吳進男的好友藝人包偉銘道場主持，燈光音響業者也贊助參與。

吳進男說，今年的愛心關懷活動原本要擴大舉辦關懷弱勢圍爐餐會，因疫情改發紅包、年飯方式辦理。市長黃偉哲太太劉育菁代表感謝吳進男善心贊助。立委王定宇說，感謝所有在地善心人士參與，希望這樣子的善心活動能夠持續下去。

龍崎區長顏振羽、南區區長蕭琇華、市議員郭鴻儀、許又仁、鄭佳欣、關廟區長李賢村率領公所員工、關廟區里長聯誼會蔡明松會長率同里長團隊出席。

李賢村表示感謝大家支持，更感謝大主會吳進男的無私奉獻，在地方行善多年，今年第二次舉辦寒冬送暖活動而且還要繼續辦下去，「讓冷冷的天，也能感受滿滿的溫暖」。

關廟公所表示，全程協助規畫要求參與者須遵守「由管制口進出會場」、「入場前實聯(名)制登記」、「入場時量體溫及雙手消毒」、「會場內全程戴口罩」及「除補充水分外，場內禁止飲食」等5項防疫措施。

詠宜建設老董吳進男（中）發起分送弱勢年節物資。記者周宗禎/攝影
詠宜建設老董吳進男（中）發起分送弱勢年節物資。記者周宗禎/攝影
詠宜建設老董吳進男發起分送弱勢年節物資。記者周宗禎/攝影
詠宜建設老董吳進男發起分送弱勢年節物資。記者周宗禎/攝影
詠宜建設老董吳進男發起分送弱勢年節物資。記者周宗禎/攝影
詠宜建設老董吳進男發起分送弱勢年節物資。記者周宗禎/攝影
詠宜建設老董吳進男發起分送弱勢年節物資，市長黃偉哲太太劉育菁幫忙發送。記者周宗禎/攝影
詠宜建設老董吳進男發起分送弱勢年節物資，市長黃偉哲太太劉育菁幫忙發送。記者周宗禎/攝影
詠宜建設老董吳進男發起分送弱勢年節物資，市長黃偉哲太太劉育菁幫忙發送。記者周宗禎/攝影
詠宜建設老董吳進男發起分送弱勢年節物資，市長黃偉哲太太劉育菁幫忙發送。記者周宗禎/攝影
詠宜建設老董吳進男發起分送弱勢年節物資。記者周宗禎/攝影
詠宜建設老董吳進男發起分送弱勢年節物資。記者周宗禎/攝影
詠宜建設老董吳進男（左）發起分送弱勢年節物資。記者周宗禎/攝影
詠宜建設老董吳進男（左）發起分送弱勢年節物資。記者周宗禎/攝影

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