腦傷失明但未失志 書法家歷經6年苦難重返揮毫舞台

因腦部受傷導致右眼失明的雲林縣書法家廖新發，歷經6年漫長復健，終能重拾毛筆，書寫鍾愛一生的書法，一場大病非但沒有讓廖新發喪失寫書法的意志，他沒有放棄自己，每天除拄著助步輔具散步復健，書法練字也是他另類復健，明天受雲林縣溪義文教工作學會邀請將到元長鄉嚐樂農場揮毫送春聯，歡迎大家共襄盛舉。

未生病之前，廖新發曾教學生寫書法，每逢過年也都會揮毫送春聯，在大病初癒後，發現自己書法功力大受影響，尤其右眼失明，看字帖都感吃力，但他仍堅持每日練字，許多負面情緒都藉由揮毫釋放獲得紓解。

雲林縣溪義文教工作學會理事長楊惟智邀請廖新發，明天（17日）參加在嚐樂農場舉辦的辛丑年喜迎金牛名師揮毫送春聯活動，十分難得，楊惟智說，廖新發原本推辭，自認為書法功力已大不如前，上不了檯面，何況春聯要貼在別人的家門一整年，所幸幾經她多次力邀才獲同意。