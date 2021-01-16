快訊

康友案黃文烈之女過境台灣遭攔截 北檢諭令限制出境

下午變天！ 強冷氣團挾雨襲這兩天最冷探8度 明天最多雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

腦傷失明但未失志 書法家歷經6年苦難重返揮毫舞台

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
因腦部受傷導致右眼失明的雲林縣書法家廖新發，歷經6年漫長復健，靠著堅強毅力，終能重拾毛筆揮毫送春聯，歡迎大家踴躍參加。圖／楊惟智提供
因腦部受傷導致右眼失明的雲林縣書法家廖新發，歷經6年漫長復健，靠著堅強毅力，終能重拾毛筆揮毫送春聯，歡迎大家踴躍參加。圖／楊惟智提供

因腦部受傷導致右眼失明的雲林縣書法家廖新發，歷經6年漫長復健，終能重拾毛筆，書寫鍾愛一生的書法，一場大病非但沒有讓廖新發喪失寫書法的意志，他沒有放棄自己，每天除拄著助步輔具散步復健，書法練字也是他另類復健，明天受雲林縣溪義文教工作學會邀請將到元長鄉嚐樂農場揮毫送春聯，歡迎大家共襄盛舉。

未生病之前，廖新發曾教學生寫書法，每逢過年也都會揮毫送春聯，在大病初癒後，發現自己書法功力大受影響，尤其右眼失明，看字帖都感吃力，但他仍堅持每日練字，許多負面情緒都藉由揮毫釋放獲得紓解。

雲林縣溪義文教工作學會理事長楊惟智邀請廖新發，明天（17日）參加在嚐樂農場舉辦的辛丑年喜迎金牛名師揮毫送春聯活動，十分難得，楊惟智說，廖新發原本推辭，自認為書法功力已大不如前，上不了檯面，何況春聯要貼在別人的家門一整年，所幸幾經她多次力邀才獲同意。

楊惟智說，廖新發大師能參加現場揮毫，不只是送春聯的意義，而是要讓民眾了解一個曾經在鬼門關走一回的人，是如何勇敢重新找回生命與志趣，這是很有意義的生命教育，歡迎來欣賞大師之作。嚐樂農場位於元長鄉中山路9-180號。

因腦部受傷導致右眼失明的雲林縣書法家廖新發，歷經6年漫長復健，靠著堅強毅力，終能重拾毛筆揮毫送春聯，歡迎大家踴躍參加。圖／楊惟智提供
因腦部受傷導致右眼失明的雲林縣書法家廖新發，歷經6年漫長復健，靠著堅強毅力，終能重拾毛筆揮毫送春聯，歡迎大家踴躍參加。圖／楊惟智提供
因腦部受傷導致右眼失明的雲林縣書法家廖新發，歷經6年漫長復健，靠著堅強毅力，終能重拾毛筆揮毫送春聯，歡迎大家踴躍參加。圖／楊惟智提供
因腦部受傷導致右眼失明的雲林縣書法家廖新發，歷經6年漫長復健，靠著堅強毅力，終能重拾毛筆揮毫送春聯，歡迎大家踴躍參加。圖／楊惟智提供

春聯 復健

延伸閱讀

照顧遭棄養雙眼失明妹 姊領戶頭錢被控詐欺法官還清白

中油煉製事業部邀6書法名家揮毫 邀民眾感受藝文饗宴

導航定位內視鏡助減壓 貨運老闆擺脫失明危機

年破半百歲為戲博命 劉德華差點休克、甄子丹4度險失明

相關新聞

台南關廟寒冬送暖活動分送弱勢年節物資 800多人受惠

台南關廟山西宮戊戌科五朝王醮大主會、詠宜建設董事長吳進男，結合關廟區公所、龍崎區公所，今天在山西宮舉辦「築．愛關廟-守護...

腦傷失明但未失志 書法家歷經6年苦難重返揮毫舞台

因腦部受傷導致右眼失明的雲林縣書法家廖新發，歷經6年漫長復健，終能重拾毛筆，書寫鍾愛一生的書法，一場大病非但沒有讓廖新發...

寒流讓火龍果花「凍齡」忘了生長 農民一看驚「慘了」

台南市陳爸果園的火龍果，以日光照射調節火龍果產季，但去年12月29日好不容易催出開花，卻遇到寒流低溫，「陳爸」陳嘉益說，...

影／台南梅嶺梅花最美落在這幾天 專家：回暖將大爆發

半個月內連續3波寒流，很多人以為梅花是越冷越開花，但台南楠西梅嶺梅花盛況卻不如預期，梅農陳居峰說，今年情況很罕見，梅嶺7...

嘉市電動公車抽造型悠遊卡及整箱乖乖 快上車拍照按讚

嘉義市電動公車本月11日全面上線，為鼓勵民眾多搭乘電動公車，嘉義市府交通處結合市區公車光林我嘉線、忠孝新民幹線，本月18...

雲林斗六八色鳥棲地遭濫墾 約5個足球場大

民眾陳情雲林縣斗六市咬狗段大片山林地土石被大範圍開採，立委蘇治芬昨實勘發現已挖得滿目瘡痍，面積4至5公頃約5個足球場大。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。