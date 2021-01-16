寒流讓火龍果花「凍齡」忘了生長 農民一看驚「慘了」

台南市陳爸果園的火龍果，以日光照射調節火龍果產季，但去年12月29日好不容易催出開花，卻遇到寒流低溫，「陳爸」陳嘉益說，原本火龍果花是夜晚開花隔天就謝，但今年卻開了延到下午才謝，有些甚至持續2至3天才謝，有如「凍齡 」 忘了成長，真的前所未有的現象，造成果實長不大，損失慘重；台南市農業局表示，種植火龍果較多的是東山及柳營一帶，並未接到農民反映，將請專家了解。

台南區農改場研究員黃士晃說，火龍果的結果情形，與授粉有無完全關係很大，寒流低溫若造成花沒有全開，授粉不完全，就會影響後續的果實長大，火龍果屬熱帶植物，要有一定的日照時數才會開花，農民透過日光照射增加照射時間，因不是正常產期，若催花後遇到低溫就會有這種風險。

陳嘉益說，調節產季原本是希望能夠趕上春節年曆前，能夠賣得好價錢，因氣候異常很多人催花不成功，他終於等到去年12月29日晚上開始有較多的花盛開，沒想到隔天30日就遇到冷氣團，溫度太低，火龍果花竟開到隔天下午才慢慢謝了，後續果實也長不大，約3分之2成了「啞吧」，希望農政單位可以來協助能否列入農損救助。