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影／台南梅嶺梅花最美落在這幾天 專家：回暖將大爆發
半個月內連續3波寒流，很多人以為梅花是越冷越開花，但台南楠西梅嶺梅花盛況卻不如預期，梅農陳居峰說，今年情況很罕見，梅嶺7成是「石塔」品種，滿樹梢都是含苞未開，比往年遲開約2個禮拜，可能和天氣太冷及乾旱有關，在天氣回暖及前一陣子下雨土壤濕潤後，預計這個周休假日到下周會同時大爆發達到盛開最美。
台南區農改場研究員黃士晃說說，溫帶落葉果樹，寒流只是打破休眠把花苞搖醒，但必須還要有一些開花條件，如果連續幾天都是回暖的好天氣，加上土壤有水分，後續開花條件就會很好。寒流低溫讓花苞可以睡飽飽，條件到了就會大爆發盛開，遇到暖冬低溫不足，花苞萌發不整齊花開就不會漂亮。
陳居峰說，梅嶺梅花目前有俗稱「阿榜」品種的梅樹，已盛開滿枝頭，還有萬傳及桃梅等品種，開花情況也不錯，但因只佔梅嶺梅花的3成左右，遊客上山賞花才會覺得稀疏，但也有好處是可以延長花期，從元旦過後幾乎都有梅花可賞，本周會漸入佳境。
梅嶺梅樹會從高海拔開始開花，從海拔8、900公尺的伍龍步道「出水仔」段，可看到滿樹白花盛開，接著是中海拔的二層坪和大湖桶等，再往下福來百年梅園等。預計本周休二日到下周會盛放達到最美，甚至延長到2月初還有梅花可欣賞。
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