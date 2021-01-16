嘉市電動公車抽造型悠遊卡及整箱乖乖 快上車拍照按讚

嘉義市電動公車本月11日全面上線，為鼓勵民眾多搭乘電動公車，嘉義市府交通處結合市區公車光林我嘉線、忠孝新民幹線，本月18日起至月底搭車拍照、標記好友上傳粉絲專頁，2周各將抽出10張電動公車造型悠遊卡，以及20箱嘉義市限定版乖乖（每箱12包），歡迎民眾搭車參加抽獎。

市府交通處表示，「電動公車在嘉義新路線等您來體驗」，本月18日至24日搭乘「忠孝新民幹線」，或在25日至31日搭乘「光林我嘉線」，與公車內裝合照，並至「嘉義市政府交通處」臉書粉絲專頁按讚，於活動貼文處留言標記2位好友＋上傳與公車的合照，即可獲得一次抽獎機會。

交通處提醒，為了安全起見，拍照請注意自身安全，勿於公車啟動或停靠時拍照。活動連續兩周，每周都將抽出限量10張忠孝新民幹線、光林我嘉限電動公車悠遊卡，及20箱嘉義市限定版乖乖送給民眾，，全台僅嘉義市獨有。