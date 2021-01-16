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嘉市電動公車抽造型悠遊卡及整箱乖乖 快上車拍照按讚
嘉義市電動公車本月11日全面上線，為鼓勵民眾多搭乘電動公車，嘉義市府交通處結合市區公車光林我嘉線、忠孝新民幹線，本月18日起至月底搭車拍照、標記好友上傳粉絲專頁，2周各將抽出10張電動公車造型悠遊卡，以及20箱嘉義市限定版乖乖（每箱12包），歡迎民眾搭車參加抽獎。
市府交通處表示，「電動公車在嘉義新路線等您來體驗」，本月18日至24日搭乘「忠孝新民幹線」，或在25日至31日搭乘「光林我嘉線」，與公車內裝合照，並至「嘉義市政府交通處」臉書粉絲專頁按讚，於活動貼文處留言標記2位好友＋上傳與公車的合照，即可獲得一次抽獎機會。
交通處提醒，為了安全起見，拍照請注意自身安全，勿於公車啟動或停靠時拍照。活動連續兩周，每周都將抽出限量10張忠孝新民幹線、光林我嘉限電動公車悠遊卡，及20箱嘉義市限定版乖乖送給民眾，，全台僅嘉義市獨有。
嘉義市政府表示，為鼓勵民眾使用大眾運輸，持電子票證搭公車免費措施至110年6月30日，凡持電子票證(悠遊卡、一卡通、愛金卡、Happycash有錢卡)，就可免費搭乘本市3條市區公車路線，歡迎外地旅客、市民朋友多多利用。搭乘前可至「愛嘉義」APP查詢公車動態，減少候車時間。
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