新北國小生畢旅疑食物中毒 台南市府採樣冰品、海產等

新北市新店區某國小13日開始舉辦三天兩夜畢業旅行，昨天到台南等地，返回北部的途中逾30名學生突感不適想吐，疑食物中毒，遊覽車轉入嘉義市聖馬爾定醫院治療。台南市衛生局晚間表示，今天接獲嘉義衛生局通報，已前往戶外教學6處飲食場所，帶回海產、冰品等共12件食品檢體及2件環境檢體採樣，若證實為食物中毒，將依違反食安法開罰。

該國小原計畫13日到15日舉行戶外教學，南市衛生局指出，嘉義衛生局今通報從昨天下午3時起，陸續有學童發生嘔吐、腹痛、噁心、頭痛等症狀，因此前往戶外教學行程中6處飲食場所稽查採樣，共抽回12件食品檢體及2件環境檢體。

衛生局表示，若檢驗及調查結果證實由病原性微生物所引起，將依違反食品安全衛生管理法處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

南市衛生局提醒，食品業者務必做好自主管理，並遵守預防食品中毒的五要原則，包括調理食品前後需徹底洗淨雙手，有傷口要包紮；食材要新鮮，用水要衛生；處理生熟食需使用不同器具，避免交叉汙染；食品中心溫度超過70度，細菌及病毒才容易被消滅；保存低於7度，室溫不宜放置過久。