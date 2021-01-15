快訊

39歲女星照樣火辣 被問脫單曖昧笑了

卸任面臨多項刑責 檢察官憂川普潛逃海外

新北國小生畢旅疑食物中毒 台南市府採樣冰品、海產等

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市衛生局今天接獲嘉義衛生局通報，前往新北市國小前往的戶外教學6處飲食場所，帶回海產、冰品等共12件食品檢體及2件環境檢體採樣。圖／台南市衛生局提供
台南市衛生局今天接獲嘉義衛生局通報，前往新北市國小前往的戶外教學6處飲食場所，帶回海產、冰品等共12件食品檢體及2件環境檢體採樣。圖／台南市衛生局提供

新北市新店區某國小13日開始舉辦三天兩夜畢業旅行，昨天到台南等地，返回北部的途中逾30名學生突感不適想吐，疑食物中毒，遊覽車轉入嘉義市聖馬爾定醫院治療。台南市衛生局晚間表示，今天接獲嘉義衛生局通報，已前往戶外教學6處飲食場所，帶回海產、冰品等共12件食品檢體及2件環境檢體採樣，若證實為食物中毒，將依違反食安法開罰。

該國小原計畫13日到15日舉行戶外教學，南市衛生局指出，嘉義衛生局今通報從昨天下午3時起，陸續有學童發生嘔吐、腹痛、噁心、頭痛等症狀，因此前往戶外教學行程中6處飲食場所稽查採樣，共抽回12件食品檢體及2件環境檢體。

衛生局表示，若檢驗及調查結果證實由病原性微生物所引起，將依違反食品安全衛生管理法處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

南市衛生局提醒，食品業者務必做好自主管理，並遵守預防食品中毒的五要原則，包括調理食品前後需徹底洗淨雙手，有傷口要包紮；食材要新鮮，用水要衛生；處理生熟食需使用不同器具，避免交叉汙染；食品中心溫度超過70度，細菌及病毒才容易被消滅；保存低於7度，室溫不宜放置過久。

衛生局 食物中毒 嘉義

延伸閱讀

天然氣不足業者仍未賠償 新北議員：請退輔會立即指導

父藏疑身障兒未入小學 新北市府破門緊急安置

疫情控制得宜 新北新市鎮、捷運房屋都上漲

新北、台東行銷釋迦 電商平台推加一元多一箱優惠價格

相關新聞

影／八色鳥棲地疑遭濫墾5個足球場大 雲林縣府依法處理中

雲林縣斗六咬狗段山區是瀕臨絕種的八色鳥保育棲地，去年被發現疑有盜採砂石之嫌並危及棲地，立委蘇治芬接獲陳情今天會同中央相關...

台南新化年貨大街照辦 出入口10多處地方憂防疫難度高

台南新化年貨大街今年將邁入第10年，預計2月4日至2月10日在新化老街舉辦7天，面對新冠肺炎疫情，市府經發局本周一召集相...

新北國小生畢旅疑食物中毒 台南市府採樣冰品、海產等

新北市新店區某國小13日開始舉辦三天兩夜畢業旅行，昨天到台南等地，返回北部的途中逾30名學生突感不適想吐，疑食物中毒，遊...

雲林玉米傳出寒害災情 縣長勘災籲農民盡速申報補助

雲林縣政府統計截至前天，口湖鄉硬質玉米寒害面積50公頃，減損程度15%，農損約42萬元，雲林縣長張麗善今天邀集農改場游分...

農會改選激烈白熱化 台南後壁農會前總幹事為此事抗議

台南市後壁區農會會員代表登記今天下午4點截止，前總幹事蕭麗姿登記角逐會員代表，不滿農會沒有馬上公布各里登記人數，與4、5...

最暖街景！社群幸福朴子人免費送刈包群眾大排長龍

年關將近，寒流一波波，嘉義縣朴子市文化里長楊石旭成立的臉書社群「幸福朴子人」，獲善心建商李志明大手筆捐款，下午首次舉辦2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。