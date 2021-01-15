雲林玉米傳出寒害災情 縣長勘災籲農民盡速申報補助

雲林縣政府統計截至前天，口湖鄉硬質玉米寒害面積50公頃，減損程度15%，農損約42萬元，雲林縣長張麗善今天邀集農改場游分場長及中區農糧署到口湖現勘當地硬質玉米受損情形，經農改場專業認定災損已超過20%，達到天然災害救助標準，縣府將協助農民爭取天然災害救助。

雲林縣沿海地區是硬質玉米主要產地，種植面積達650公頃，其中口湖鄉種植233公頃及水林鄉135公頃種植最多。連日低溫，易使葉片白化充實不良，影響產量。

雲林縣長張麗善今天會同農糧署人員及農業處長吳銘芳、議員黃文祥等人視察沿海受災農田，聽取農民說明玉米受災情況。黃文祥說，受災的不只是口湖，各鄉鎮都有相同情況，希望農業單位協助農民善後。

張麗善表示，年初兩波寒流造成縣內農漁業災損頻傳，尤以沿海口湖地區硬質玉米，因寒害及土壤水分不足，導致葉面白化嚴重，影響作物生長及後續收成，今天特別邀集農改場及中區農糧署現勘，經專業認定災損已超過20%，透過天然災害救助標準，縣府將儘快協助農民爭取天然災害救助。

此外西螺、古坑、大埤、口湖等鄉鎮接連傳出葉菜類、蔬果等作物寒害，截至14日災損統計，西螺菠菜葉面枯黃受損面積30公頃；甘藷葉受損面積15公頃，損害程度均為5%；古坑香蕉凍傷面積3公頃，損害程度5%；大埤牛奶果果實出現黑斑受害面積1公頃。在養殖部分截至1月14日止，全縣受理漁業寒害現金救助申請案件1329件，面積約1360公頃。