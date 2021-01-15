農會改選激烈白熱化 台南後壁農會前總幹事為此事抗議

台南市後壁區農會會員代表登記今天下午4點截止，前總幹事蕭麗姿登記角逐會員代表，不滿農會沒有馬上公布各里登記人數，與4、5名登記人前往抗議，蕭麗姿說她任內辦理農會選舉，都可以馬上公布人數，為何現在不敢公布，質疑是「黑箱作業」？農會總幹事張逸玟說，登記後還要進行資格審查，依法規定在選前7日會公布，若審查作業順利還可以提前，並不是什麼黑箱。台南市農業局農會輔導科長郭德偉說，沒有規範要馬上公布名單，視各農會作法，但選前一定要公布。

台南市33席各級農會第19屆總幹事候聘，共有42人登記候聘，除市農會和善化、官田、龍崎及左鎮共5位現任總幹事因屆齡或不續任外，共有28位現任總幹事登記爭取連任，今天下午到農委會進行總幹事候聘資格審查面試。

其中8家農會出現挑戰者，以台南市農會及新化區農會出現3人角逐、下營區和將軍區農會績優總幹事受到挑戰最受注目，後壁區農會總幹事張逸玟則受到職員林怡歆競爭，都屬激烈的區。南市農業局已排定明年2月21日舉辦下屆農會代表選舉。