最暖街景！社群幸福朴子人免費送刈包群眾大排長龍

年關將近，寒流一波波，嘉義縣朴子市文化里長楊石旭成立的臉書社群「幸福朴子人」，獲善心建商李志明大手筆捐款，下午首次舉辦2千個刈包免費送活動，贈送對象不限身分地區，吸引民眾戴口罩，大排長龍領取享用，許多人當場大啖刈包美，大聲說「讚！」感謝里長愛心。

「寒冬送暖、刈包吃免驚」活動，下午3點開始發送，全部2千個，不限居住地，不限身分，來就送，送完為止，發送地點在文化里長服務處，時間不到，就有來自各地大批群眾排成長長人龍，秩序良好。

群眾從志工手上，開心領取熱騰騰刈包，民眾大多拿回家享用，東石下揖村肉商林坤忠，贊助千人份烤豬肉刈包內餡，當場烤豬切肉，志工將酸菜、花生粉、洋葱等配料加入，用塑膠袋包好，分送民眾。