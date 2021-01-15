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最暖街景！社群幸福朴子人免費送刈包群眾大排長龍

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣朴子市文化里長楊石旭成立臉書社群「幸福朴子人」，下午首次舉辦2千個刈包免費送活動，吸引民眾戴口罩大排長龍，許多人當場大啖刈包美，大聲說「讚！」感謝里長愛心。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子市文化里長楊石旭成立臉書社群「幸福朴子人」，下午首次舉辦2千個刈包免費送活動，吸引民眾戴口罩大排長龍，許多人當場大啖刈包美，大聲說「讚！」感謝里長愛心。記者魯永明／攝影

年關將近，寒流一波波，嘉義縣朴子市文化里長楊石旭成立的臉書社群「幸福朴子人」，獲善心建商李志明大手筆捐款，下午首次舉辦2千個刈包免費送活動，贈送對象不限身分地區，吸引民眾戴口罩，大排長龍領取享用，許多人當場大啖刈包美，大聲說「讚！」感謝里長愛心

「寒冬送暖、刈包吃免驚」活動，下午3點開始發送，全部2千個，不限居住地，不限身分，來就送，送完為止，發送地點在文化里長服務處，時間不到，就有來自各地大批群眾排成長長人龍，秩序良好。

群眾從志工手上，開心領取熱騰騰刈包，民眾大多拿回家享用，東石下揖村肉商林坤忠，贊助千人份烤豬肉刈包內餡，當場烤豬切肉，志工將酸菜、花生粉、洋葱等配料加入，用塑膠袋包好，分送民眾。

送刈包經費，由新竹建商李志明全額贊助，全部1500個，其中500個送給慈善團體，除刈包吃免驚，楊石旭說，愛心年菜認捐今年第7年，勸募善心人士臉友認捐420份達標，年菜有佛跳牆、魚翅羹、櫻花蝦及油飯，每份千元，年菜將在2月1日早上9點發送，送年菜對象是朴子警分局轄區朴子、東石及六腳等3鄉市，弱勢低收入、邊緣戶及孤苦無依家庭及老人。

嘉義縣朴子市文化里長楊石旭成立臉書社群「幸福朴子人」，下午首次舉辦2千個刈包免費送活動，吸引民眾戴口罩大排長龍，許多人當場大啖刈包美，大聲說「讚！」感謝里長愛心。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子市文化里長楊石旭成立臉書社群「幸福朴子人」，下午首次舉辦2千個刈包免費送活動，吸引民眾戴口罩大排長龍，許多人當場大啖刈包美，大聲說「讚！」感謝里長愛心。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子市文化里長楊石旭成立臉書社群「幸福朴子人」，下午首次舉辦2千個刈包免費送活動，吸引民眾戴口罩大排長龍，許多人當場大啖刈包美，大聲說「讚！」感謝里長愛心。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子市文化里長楊石旭成立臉書社群「幸福朴子人」，下午首次舉辦2千個刈包免費送活動，吸引民眾戴口罩大排長龍，許多人當場大啖刈包美，大聲說「讚！」感謝里長愛心。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子市文化里長楊石旭成立臉書社群「幸福朴子人」，下午首次舉辦2千個刈包免費送活動，志工忙著準備刈包。記者魯永明／攝影
嘉義縣朴子市文化里長楊石旭成立臉書社群「幸福朴子人」，下午首次舉辦2千個刈包免費送活動，志工忙著準備刈包。記者魯永明／攝影

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