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雲林斗六山林地遭違法開墾 縣府開罰限期改善

中央社 / 雲林縣15日電

臨近八色鳥保育區的雲林縣斗六市咬狗段山林地遭非法開墾，民眾向民主進步黨立委蘇治芬陳請，要求相關單依法處理。雲林縣政府表示，已依水土保持法裁罰，並限期業者改善。

蘇治芬表示，日前接獲斗六市咬狗段地區居民投訴，指稱有大量砂石車進出，大片山林地土石遭不明人士大範圍開採，面積約有4到5公頃，要求相關單依法處理。她今天邀請農委會水土保持局、林務局及經濟部礦務局等單位到場瞭解。

蘇治芬指出，此處地形地貌變化達2至3公尺以上，未經申請外運土石明顯違反土石採取法規，且此區域臨近林內鄉湖本八色鳥保育區，可能還涉及野生動物保育法。

水保局人員表示，經查開採現場確在禁採砂石區，將進一步鑑界釐清是否有占用公有林地，並依原有山坡高度及深度核算，清查砂土是否已遭盜採外運販賣。

對此，雲林縣政府水利處長許宏博表示，此地開發行為人基於農業經營使用需求，申請農業整坡，經縣府審核同意通過，但行為人未依核准計畫施工，去年1月依違反水土保持法第33條及山坡地保育利用條例第35條規定裁罰，要求停止施工，並提送「水土保持處理與維護計畫」。

許宏博指出，經縣府協同水土保持服務團技師多次審核，行為人所提「水土保持處理與維護計畫」在去年6月審核通過，縣府要求行為人儘速依計畫完成改善，避免災害發生，改善期限至今年2月28日止。

許宏博表示，為確認行為人是否有違反土石採取等相關規定，昨天即邀集雲林縣政府農業處、水利處、地政處及梅林派出所等相關單位，辦理現場聯合稽查，初步稽查目前未發現土砂外運情事。

蘇治芬 斗六 八色鳥

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