影／八色鳥棲地疑遭濫墾5個足球場大 雲林縣府依法處理中

雲林縣斗六咬狗段山區是瀕臨絕種的八色鳥保育棲地，去年被發現疑有盜採砂石之嫌並危及棲地，立委蘇治芬接獲陳情今天會同中央相關單位會勘，發現陳情所指之處約4公頃的山坡地被開挖滿目瘡痍，足足約有5個足球場大。雲林縣府表示，對於不法超挖已依法開罰並要求限期改善中。

雲林縣府水利處長許宏博指出，斗六咬狗段簡易水保開發案，107年申請核定開發，去年元月發現申請人未依核定申請計畫超挖，即予開罰6萬元並限期到今年2月底改善，上月間再接獲檢舉，前往調查又發現限期改善中的現場仍有違規開挖的情形，將會再依法處理。

至於是否有濫採砂石外運情形，許宏博表示，第1次接獲檢舉時曾協請警方調閱監視器，並沒有發現砂石車外運砂土，慎重起見會再進行調查釐清，若有不法將從重處分。雲林地檢署也表示將進一步了解，若涉不法將依法查辦。

位於雲林縣林內和斗六交界的咬狗段山區最近被人檢舉疑有盜採砂石，立委蘇治芬今天會同水保局、礦務局、林務局官員上山會勘，發現兩筆毗鄰的山坡地合計約4公頃，被挖得滿目瘡痍。

一手推動八色鳥棲地的前立委尹伶瑛和縣議員邱世文指出，八色鳥目前世界僅存數千隻，是瀕臨絕種的易危級保育鳥類，前年才帶領外國保育團體探勘八色鳥，當時現場還是林木茂密的山坡，沒想到短短不到1年已林不見樹、地不見草，棲地受危，水土保護盡失，一旦風雨引發土石流，叫人憂心。

蘇治芬說，從107年到109年空照圖的比照，同一山林坡地明顯被挖成光禿禿一大片，經實地查勘核算足足超過5個足球場大，一個重要的八色鳥棲地，也是明文規定的禁採區被挖成如此境地，令人怵目驚心。

蘇治芬表示，開發人申請毗鄰的兩筆坡地各1.9公頃同步開挖，除明顯規避水保法兩公頃開發上限的規範，且以經營農事之名，申請簡易水保開發，卻進行大規模開挖之實，砂石也有被外運之嫌，希望檢調主動調查。