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嘉義縣消防節活動「火消之刃」吸睛 明天登場預約額滿
嘉義縣消防局明天上午舉辦119消防節表揚大會及「火消之刃」慶祝活動，消防人員拍攝系列cosplay最夯日本動漫「鬼滅之刃」角色，引發熱潮，短短3天線上預約即額滿。
消防局明天上午9點30分，在消防局前道路舉辦「消防柱之路闖關區+全集中防災宣導區」活動，有消防9大關卡及防災5大教育，適合親子一同參與，還有美食品嘗攤位。
最有趣的是cosplay活動，現場將有裝扮成鬼滅之刃的人員與孩子一起同樂進行鬼滅帶動跳，也有免費經絡按摩和知名團體「極品人妻」的舞蹈表演。消防局歡迎爸媽帶小孩參加。
此次防災宣導活動，短短3天450名線上預約人數即額滿。消防局規畫「消防版」鬼滅之刃，以「根感」為主題，設計鬼滅之刃的cosplay話劇表演，逗趣搞笑的消防版鬼滅話劇，成功突顯民眾CPR 重要性。
除了話劇表演、帶動跳外，還參考火災搶救課程，設計適合國小以下學童的九大消防闖關關卡「消防柱之路闖關區」和宣導各項防災知識的「全集中防災教育區」，期待透過119消防節活動寓教於樂，落實「防災教育，從小扎根」理念。
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