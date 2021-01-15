嘉義縣消防節活動「火消之刃」吸睛 明天登場預約額滿

嘉義縣消防局明天上午舉辦119消防節表揚大會及「火消之刃」慶祝活動，消防人員拍攝系列cosplay最夯日本動漫「鬼滅之刃」角色，引發熱潮，短短3天線上預約即額滿。

消防局明天上午9點30分，在消防局前道路舉辦「消防柱之路闖關區+全集中防災宣導區」活動，有消防9大關卡及防災5大教育，適合親子一同參與，還有美食品嘗攤位。

最有趣的是cosplay活動，現場將有裝扮成鬼滅之刃的人員與孩子一起同樂進行鬼滅帶動跳，也有免費經絡按摩和知名團體「極品人妻」的舞蹈表演。消防局歡迎爸媽帶小孩參加。

此次防災宣導活動，短短3天450名線上預約人數即額滿。消防局規畫「消防版」鬼滅之刃，以「根感」為主題，設計鬼滅之刃的cosplay話劇表演，逗趣搞笑的消防版鬼滅話劇，成功突顯民眾CPR 重要性。