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嘉縣成立認養推廣示範公園 盼減少流浪犬貓數量

中央社 / 嘉義縣15日電

農委會補助嘉義縣設全國首座「寵物認養推廣示範公園」，今天在新港鄉落成啟用；嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如表示，主要功能是做為認養犬貓活動場域，盼減少流浪犬貓數量。

農委會補助嘉義縣政府新台幣200萬元，分別在山區的新港與海區的朴子成立「寵物認養推廣示範公園」。新港示範公園今天率先落成啟用，由縣長翁章梁與新港鄉長林茂盛等人一同揭幕。

翁章梁表示，對於認養示範公園提供毛小孩盡情玩耍活動空間，環境髒亂也能獲得一定的控制，還能做為認養犬貓相關活動場域，他替毛小孩感到高興。另外，身兼嘉義縣動保協會理事長的林茂盛率先認養一隻米克斯。

林珮如表示，這是國內首座寵物認養示範公園，但寵物公園全台已有40處，主要集中在北部都會區，雲嘉南地區僅台南市安平區建置1處寵物公園。

林珮如表示，嘉義縣流浪犬貓的問題嚴重，設置寵物認養示範公園，希望媒合更多愛心人士，領養流浪貓狗，減少流浪的數目。嘉義縣目前認養流浪貓狗以養豬戶為大宗，野生的貓狗會捉老鼠、蛇，狗還會顧豬舍，是養豬業者的好幫手。

翁章梁表示，示範公園考量毛小孩的需求，除增加綠地空間，也減少設施，提供盡情奔跑玩樂安全園地。另一座位於朴子的示範公園，1月底也會完工啟用。

嘉義縣首座啟用的寵物公園在新港鄉興建中的鄉公所辦公大樓旁，面積約420平方公尺；第二座啟用的海區寵物公園地點在朴子市體育館對面，面積約375平方公尺。

兩處都是以親子與寵物互動為設計主題，不但設施減量，還增加綠地空間，包括跳高輪胎、浪狀棧道、狗便箱、跨欄、涵道等，還設置金屬圍籬，以保護毛孩安全，洗手台提供清潔、飲水及公園椅讓主人舒適休憩，廣大綠色草皮也是辦理認養推廣的最適合的地點，未來將持續爭取經費擴充與強化設施，滿足主人及毛小孩自由奔跑。

認養 寵物 嘉義

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