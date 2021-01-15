嘉南水文化 三方簽署合作意向書跨域共享

2022年適逢曾文水庫完工50週年，為保存與推廣豐富的「嘉南水文化」，水利署、台灣歷史博物館與台南市政府三方跨域結盟，進行資源共享、串聯與合作，共同合作發揚嘉南水文化。

台南市長黃偉哲今天與經濟部水利署副署長王藝峰、台灣歷史博物館代理館長楊仙妃共同簽署合作意向書，向國人展現對水文化的關懷與未來展望。

黃偉哲說，嘉南平原豐富的水文歷史，存在許多讓人記憶與印象深刻的水文化，期待透過三方資源共享、整合與合作，在教育、觀光或是學術研究發展上建構良好合作平台，透過資源利用極大化，讓下一代、及至學術界或教育界都有更好的發展與運用。

今天記者會現場展示「水圳教育聯盟」5年來推動嘉南大圳主題課程成果；台灣歷史博物館並以「鄭仔寮思想起－曾文溪口生活地圖」及「曾文溪定堤水利圖」，呈現對曾文溪流域歷史人文關懷與重視。

水利署最新出版的「青暝蛇物語：從曾文溪到南方水學的100個鏈結」，則闡述曾文溪流域豐富的人文歷史主題，以「南方水學」高度，跳脫水利工程刻板印象，展現對在地人文的關懷。

台南市境內有7座水庫，承擔起嘉南平原整體民生用水、灌溉用水、防洪、發電、觀光重任。文化局表示，2020年為嘉南大圳開工百年、2022年則適逢曾文水庫完工50週年紀念，值此改變歷史的重要紀念時刻，結合三方資源合作，對外宣告首檔合作主題「曾文溪流域水文化」及「曾文水庫完工50週年紀念」。

依市府資料，嘉南平原是全台面積最大平原，面積約4550平方公里，行政區上涵蓋雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等，人口稠密，平原雖有濁水溪、北港溪、八掌溪、急水溪、曾文溪、鹽水溪、二仁溪等溪流沖積的肥沃土壤，但往昔多是依賴天雨的「看天田」，加上沿海地帶土壤鹽分高，不易耕作，整體生產力不高。

直至1920年嘉南大圳開工，在日籍技師八田與一帶領台、日籍工人10年努力下，終讓烏山頭水庫及嘉南大圳水利系統於1930年通水啟用，搭配三年輪作、農業改良等機制，使嘉南平原獲得穩定供水，成為良田千里、物產豐饒的台灣穀倉。

1947年成立經濟部水利署的前身「台灣省政府建設廳水利局」，掌理全台水利行政、防洪灌溉、排水勘測等業務，並投注人力、物力於水利工程，提高整體社會民生水準。