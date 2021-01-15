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台南新化年貨大街照辦 出入口10多處地方憂防疫難度高

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新化年貨大街目前是要如期舉辦，但地方憂心防疫要做不到滴水不漏難度高。本報資料照片
台南新化年貨大街目前是要如期舉辦，但地方憂心防疫要做不到滴水不漏難度高。本報資料照片

台南新化年貨大街今年將邁入第10年，預計2月4日至2月10日在新化老街舉辦7天，面對新冠肺炎疫情，市府經發局本周一召集相關單位開會後，決定照常舉辦，但取消共食區及試吃，並加強防疫措施，主祕王俊博表示，未接到進一步指示不辦；新化區公所說，籌辦作業進行中，但年貨大街出入口高達10多處，都要派人管制量額溫及勸導戴口罩，加上不少攤商已開始退租，憂心辦理成果不如往年。

新化區公所表示，新化年貨大街招商179攤中，因美食小吃攤就有140攤，取消試吃和共食區後，攤位也要重新調整；經發局要求新化老街淨空，因此特色攤位和南北貨攤位，全部移到大目降廣場，但只是從老街集中到廣場，加上攤商認為更換地點會影響生意，不少攤商萌生退意，也都在觀望，若退租太多恐怕也辦不成。

另外，新化年貨大街是封街舉辦，從新化中正路與中山路口的新化老街範闈，到和平街與光明路口的武德殿及大目降廣場，出入口就有10多處，除了區公所公所人員總動員外，還要動員大量志工及工讀生，安排在各出入口管制，進行量額溫及勸導戴口罩，公所坦言「防疫要做到滴水不漏」執行難度相當高。

年貨大街 老街 口罩

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