魚塭寒害補償 陳吉仲：農曆春節前領到錢

寒流造成台南魚塭寒害，台南市長黃偉哲昨天在行政院會為漁民請命，農委會主委陳吉仲今天視察台南魚塭寒害災情時表示，農曆春節前將讓漁民領到寒害補償。

陳吉仲指出，去年12月30日至今年1月10日虱目魚寒害已列入天然災害現金救助標準，行政院長蘇貞昌指示在農曆春節前讓漁民領到錢，因此，經費將先提撥到台南市、嘉義縣、雲林縣及彰化縣。

陳吉仲表示，這次寒害採專業、科技及農民實際損失方式認定，只要查證屬實，就可向公所申請寒害補償。

連續兩波寒流，台南文蛤池混養的虱目魚（工作魚）幾乎全軍覆沒，農委會10日已對七股區、北門區、將軍區及安南區文蛤混養的虱目魚，公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區。黃偉哲也呼籲受災漁民1月20日前儘速向魚塭所在地公所提出申請。

台南市政府農業局人員表示，依行政院從速、從寬、從簡勘災救助的指示，這次文蛤池混養虱目魚（工作魚）災損查勘認定，只要公所查證養殖魚塭在空曠地形，且於去年12月30日至今年1月10日間連續48小時內，累計超過（含）10小時氣溫低於攝氏10度以下，等同研判為養殖死亡超過20%以上，達救助標準。

農委會行文，文蛤混養虱目魚（工作魚）災損認定，採科學數據認定虱目魚受損已達救助標準，公所人員現場勘查確認魚塭養殖文蛤事實，且養殖登記證、放養量申報及水權證明皆屬有效期間，即可認定符合救助資格，將可大幅減少勘災時間及爭議案件。