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台南七股科技工業區開發案簽約 預期創造近萬就業機會

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左四）與夆典科技開發股分有限公司董事長郭國華（右五）進行「七股科技工業區開發、租售及管理計畫」簽約儀式。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（左四）與夆典科技開發股分有限公司董事長郭國華（右五）進行「七股科技工業區開發、租售及管理計畫」簽約儀式。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲今天與夆典科技開發股分有限公司董事長郭國華進行「七股科技工業區開發、租售及管理計畫」簽約儀式，將以低汙染產業為主，開發期程為6年，完成開發後將可引進127家廠商、創造289億年產值，以及9540個工作機會，希望帶動周邊經濟發展，加速溪北工業區開發及活化。

黃偉哲指出，七股科技工業區位在七股區台糖三股農場範圍內，緊鄰台17線，交通便利，總面積141.34公頃，開發完成將可提供約77.5公頃土地供廠商進駐設廠，該案是依據產業創新條例引進民間部分資金進行開發，夆典將投資48.7億元興建園區所需的公共設施，其餘土地及其他經費34.1億元將由市府籌資，總經費為82.8億元，未來將引進食品及飲料、塑膠製品、基本金屬、金屬製品、電子零組件、機械設備及運輸工具製造修配業等低汙染產業，盼藉此帶動產業創新，提升台南市整體產業競爭實力。

經發局長陳凱凌表示，市府將持續促進溪北地區經濟發展，吸引台商回流設廠，不僅可整合產業空間發展布局、解決沿海地區產業用地不足，也提供大量在地工作機會。

黃偉哲

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