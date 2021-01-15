影／陳吉仲看嘉義肉品市場：真的很舊 快提計畫1次到位

農委會主委陳吉仲今天下午由嘉義市長黃敏惠、立委王美惠、肉品市場總經理劉宸炫陪同，到嘉義市肉品市場視察，當他進入屠宰區看見老舊設備，直言「真的很舊」，請嘉義市政府盡快提計畫，並強調這次更新設備經費補助很難得，希望嘉義市能一次到位。

陳吉仲表示，行政院已編列相關預算4年有130億，肉品市場屠宰、通路部分有框列42億，請市府立即提設備更新計畫，農委會將全力支持嘉義市肉品市場現代化設備更新，要有HACCP( 危害分析與重要管制點認證)，及相關冷鏈通路，以提供消費者更優質肉品。

陳吉仲說，關於設備補助的金額、比例，越能夠配合政策、補助比例越高，而且可以高於補助原則一半以上，但也會考慮肉品市場(經費)自籌能力，如果嘉義食材業者和團膳業都能夠這裡媒合，這些部分都可以匡進來，列入未來計畫補助考量範圍。

黃敏惠表示，萊豬開放從養豬產業到消費者，大家都非常憂慮，這樣人心惶惶狀況她一定要告訴主委，人民對政府的信任越來越薄弱，政府真的必須幫人民把關、讓人民安心，因此國產肉品市場設備改進是當務之急，感謝農委會對嘉義市的重視，希望補助比例能夠更高，設備更新後不只能夠內銷，還能發揚光大讓肉品外銷。

王美惠表示，中央政府開放萊豬進口，她受很大壓力，台灣豬農面對世界貿易自由化挑戰，政府一定會與豬農站在一起，協助改善經營環境，希望農裡農委會全力支持嘉義肉品市場設備改善，因為從建物到設備，「真的用太久了！」