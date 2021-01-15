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影／小英台南上香謝三太子保佑連任 肯定黃偉哲防疫有成
總統蔡英文下午到台南仁德明直宮上香還願，他說，參選連任的時候也是星期五下午這樣來上香祈求，受到太子爺保佑、鄉親支持順利當選，今天來感謝。蔡英文說，台灣這一年來防疫的成績有目共睹，尤其台南之前他來的時候看到戴口罩的鄉親不多，這次大家都有戴，肯定黃偉哲防疫有成、率先祭出罰則要求市民戴口罩。
蔡英文表示，未來這一年會盡力讓年老和年輕的國人都受到照顧，尤其要努力增加生育率，她要現場的鄉親父老、小英之友會成員答應幫她的忙，現場響起熱烈掌聲。
蔡英文說，是台灣人的團結意志、政府的努力打拚戰勝疫情，這一年來大家為防疫共同努力。蔡英文還特別提到台南市防疫的用心，她說，上次來台南是幾個月前，看到戴口罩的人不多，後來是因為市長黃偉哲說不帶口罩要罰錢，這次來看大家，都有戴口罩，大家要給黃偉哲市長掌聲。
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