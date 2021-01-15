影／小英台南上香謝三太子保佑連任 肯定黃偉哲防疫有成

總統蔡英文下午到台南仁德明直宮上香還願，他說，參選連任的時候也是星期五下午這樣來上香祈求，受到太子爺保佑、鄉親支持順利當選，今天來感謝。蔡英文說，台灣這一年來防疫的成績有目共睹，尤其台南之前他來的時候看到戴口罩的鄉親不多，這次大家都有戴，肯定黃偉哲防疫有成、率先祭出罰則要求市民戴口罩。

蔡英文表示，未來這一年會盡力讓年老和年輕的國人都受到照顧，尤其要努力增加生育率，她要現場的鄉親父老、小英之友會成員答應幫她的忙，現場響起熱烈掌聲。