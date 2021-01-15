全國首座新港鄉寵物認養示範公園 鄉長率先認養毛小孩

全國第一座寵物認養示範公園上午在嘉義縣新港鄉，由縣長翁章梁等人剪綵啟用，兼嘉義縣動保協會理事長的新港鄉長林茂盛，率先認養1隻米克斯。

為建置友善動物環境，縣府向農委會爭取200萬，分別在山區新港鄉、海區朴子市，設置全國首座寵物認養推廣示範公園，總面積800平方公尺，兩處規畫都以親子與寵物互動為內涵，朝設施減量與增加綠地空間為設計主題。

山區寵物公園在新港鄉興建中的鄉公所辦公大樓旁，面積約420平方公尺，海區寵物公園地點在朴子市體育館對面，面積約375平方公尺，兩處都是以親子與寵物互動為設計主題。

寵物公園設施減量，增加綠地空間，包括跳高輪胎、浪狀棧道、狗便箱、跨欄、涵道等，還設置金屬圍籬，保護毛小孩安全，洗手台提供清潔、飲水及公園椅讓主人舒適休憩，廣大綠色草皮也是辦理認養推廣適合地點，未來將持續擴充強化設施，滿足主人及毛小孩自由奔跑玩樂安全園地。

翁章梁說，認養示範公園提供寵物主人 與毛小孩，盡情玩耍活動空間，環境髒亂也能獲得控制，還能做為認養犬貓相關活動場域，他替寵物主人及毛小孩感到高興。

目前國內還無寵物認養示範點，但寵物公園有40處，主要集中北部都會區，嘉縣市、雲林和台南等區域建置率更低，僅台南市安平區建置1處寵物公園，一般公園設計以人為主體，重視休閒活動，公園常見民眾帶毛小孩散步、運動，欠缺親子與寵物共融的寵物公園。