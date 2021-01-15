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入台南小內閣？崑山校長戴謙：沒訊息！踏實做好最重要
台南市小內閣農曆年後將有人事異動，傳出崑山國際學校校長戴謙將出任高層職務，黃偉哲未說有，表示是外界揣測。戴謙也說是外界的揣測，至今沒有任何訊息，強調把目前的事情做好最重要。
曾擔任過南科管理局長、南台科大校長、中油董事長的戴謙表示，台南是他的家鄉，長期以來也一直在台南做事，為家鄉努力，和市長也是好朋友，傳出他要進入小內閣，其實是外界的揣測，目前把分內的工作踏實做好最重要。
戴謙說，他身為崑山國際學校的校長，其他事不用多想，把目前的事辦好最重要。崑山中學之前歷經波折，正力求轉型，打造從幼兒園到高中的全英語國際學校。去年已經教育部同意改名為國際學校，國中部已開始招生，目前已有13人報名，而國小部也向教育部申請中。
幼兒園部分，和威爾森集團合作，有幼生120人，下學年希望能倍增。而高中部目前有兩個科，未來銜接國中部，成為K到12的全英語國際學校。
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