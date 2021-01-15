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適逢曾文水庫完工50周年 台南市府聯手推嘉南水文化

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
2022年適逢曾文水庫完工50周年，台南市政府與水利署、台灣歷史博物館今簽署合作意向書，聯手推廣嘉南水文化。記者鄭維真／攝影
2022年適逢曾文水庫完工50周年，台南市政府與水利署、台灣歷史博物館今簽署合作意向書，聯手推廣嘉南水文化。記者鄭維真／攝影

2022年適逢曾文水庫完工50周年，台南市政府與水利署、台灣歷史博物館今三方跨域結盟，簽署合作意向書聯手推廣「嘉南水文化」，台南市文化局長葉澤山表示，今年10月將完工的隆田文化資產園區、明年麻豆的大地藝術季都與水文有關，將展開串聯合作。

嘉南平原為台灣面積最大的平原，地勢東高西低，涵蓋雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市，人口稠密。不過，雖然平原有濁水溪、北港溪、八掌溪、急水溪、曾文溪、鹽水溪、二仁溪等溪流沖積的肥沃土壤，過去多是依賴天雨的「看天田」，加上沿海土壤鹽分高不易耕作，整體生產力並不高。

文化局指出，八田與一帶領台日工人，1930年通水啟用烏山頭水庫及嘉南大圳水利系統，搭配三年輪作、農業改良，才讓嘉南平原穩定供水，成為台灣穀倉。台南市的水庫承擔起嘉南平原民生用水、灌溉用水、防洪、發電、觀光等重任，嘉南平原可謂是土地、人、水文交織而成。

台南市長黃偉哲表示，中央和地方本來就是互助關係，學術研究也密不可分，水利署、市府、台史博一起將孕育著嘉南平原非常重要的水文合作研究，互享資源、資訊。

文化局長葉澤山說，今年10月將完工的隆田文化資產園區為四鐵共構，包括台鐵、鹽鐵、糖鐵、水鐵，水鐵是昔日興建烏山頭水庫時，從隆田車站搭了臨時鐵軌，將大型機具運送到烏山頭工地上；由於水利署與烏山頭水庫、曾文溪有關，因此協助投入1500萬元的預算做水教育。另外，台灣歷史博物館近年也與水利署合作，開設與水相關的特展。

水庫 水利署 文化局

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