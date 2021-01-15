視察肉品輸入 黃偉哲：稽查最重要
因應萊豬進口，台南市長黃偉哲今天視察永康區肉品輸入業者，他表示，不論是標章或標示，最重要的是政府稽核，做好源頭管理，才能讓民眾吃得安心。
黃偉哲今天視察永康區永一腸衣公司，親自取下腸衣裝袋送檢，並到辦公室檢視腸衣進口報關文件，確認所有程序符合標準。
永一腸衣公司總經理錢植禮表示，永一腸衣公司進口腸衣全來自歐洲，歐洲對萊克多巴胺檢驗標準是零檢出，因此，永一腸衣進口的腸衣未含萊克多巴胺，請大家安心。
黃偉哲說，不論是標章或標示，最重要的是政府稽核，若稽核制度完善，肉品輸入業者輸入時做好源頭管理，了解豬肉原料產地狀況，提供安全且標示清楚的肉品，讓下游廠商及消費者簡單清楚地辨認豬肉原產地，不僅確保民眾自由選擇權益，也能吃得安心。
台南市政府衛生局人員表示，市府相關單位今年將做好準備，落實稽查國產及進口肉品標示分流工作，並要求業者落實源頭管理，嚴格把關。
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