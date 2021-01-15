快訊

德國老媽要退休：「後梅克爾時代」的三男選擇題？

疫情下為澳網還在飛！盧彥勳PO登機照嘆：可能是最後一年了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「養鴨博士」戴謙將接台南市府高層職務？黃偉哲回應了

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
崑山中學代理校長戴謙傳出將接任台南市政府高層職務。圖／本報資料照片
崑山中學代理校長戴謙傳出將接任台南市政府高層職務。圖／本報資料照片

台南市政府小內閣農曆過年後將有一波人事異動，外傳台南市私立崑山中學代理校長戴謙將接任市府高層職務，台南市長黃偉哲今受訪時表示，這是外界揣測，目前距離農曆春節尚有1個月，人事異動還未有定論。

台南市警察局長預計明天交接，由警政署主秘方仰寧接任局長，詹永茂則回任警政署警政委員。而有「養鴨博士」稱號，崑山中學代理校長戴謙則傳出將接任台南市政府高層職務，輔佐黃偉哲治理市政。

戴謙曾任成大生物科技研究所長、南科管理局長、行政院國家科學委員會副主委、南台科大校長、中油董事長，目前為崑山中學代理校長，資歷豐富。

不過，對於外界的傳聞，黃偉哲回應「沒有啦，現在還沒想這麼多」，距離農曆春節還有1個月，誰也不知道期間可能會發生什麼變化，這個純粹屬於媒體揣測，也還未經人事作業，市政建設持續進展，市府團隊表現可圈可點，小內閣人事異動只是外界揣測。

黃偉哲 內閣 春節

延伸閱讀

北市推非萊豬專區 黃偉哲：若好用可行也可跟

預防發生一氧化碳中毒意外 台南市今突檢溫水游泳池

寒流衝擊農漁業 農曆年前可望領到補償

高階警政異動╱劉柏良：來此是偶然 詹永茂：錯了就要改

相關新聞

適逢曾文水庫完工50周年 台南市府聯手推嘉南水文化

2022年適逢曾文水庫完工50周年，台南市政府與水利署、台灣歷史博物館今三方跨域結盟，簽署合作意向書聯手推廣「嘉南水文化...

台南民防義警顧問團贈露指戰術手套 提升員警防護安全

台南善化警分局善化派出所民防義警顧問團，今天贈送美國進口特勤人員專用的「露指戰術手套」30套給派出所，希望這種兼具「防刺...

「養鴨博士」戴謙將接台南市府高層職務？黃偉哲回應了

台南市政府小內閣農曆過年後將有一波人事異動，外傳台南市私立崑山中學代理校長戴謙將接任市府高層職務，台南市長黃偉哲今受訪時...

農村美麗新亮點！新港藝術工寮遍地開花串聯休閒觀光

嘉義縣文化基金會與新港文教基金會，仿效日本「越後妻有大地藝術祭」，分進合擊，在田園旁推出接地氣實用的藝術工寮，創造出一座...

台東春節疏運 立委劉櫂豪增取加開4航班

因應旅客需求，立法委員劉櫂豪協助春節期間台東疏運，今天召集民航局代表與航空業者，研擬春節連假航空疏運措施，航空業者允諾再...

台南仁德二空新村都更公設動工 市府取得社會住宅70戶

台南市仁德區原眷村「二空新村」A區都更，市政府今天宣布公共設施興闢動工，112年底完工，市府可取得社會住宅70戶預計。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。