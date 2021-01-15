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「養鴨博士」戴謙將接台南市府高層職務？黃偉哲回應了
台南市政府小內閣農曆過年後將有一波人事異動，外傳台南市私立崑山中學代理校長戴謙將接任市府高層職務，台南市長黃偉哲今受訪時表示，這是外界揣測，目前距離農曆春節尚有1個月，人事異動還未有定論。
台南市警察局長預計明天交接，由警政署主秘方仰寧接任局長，詹永茂則回任警政署警政委員。而有「養鴨博士」稱號，崑山中學代理校長戴謙則傳出將接任台南市政府高層職務，輔佐黃偉哲治理市政。
戴謙曾任成大生物科技研究所長、南科管理局長、行政院國家科學委員會副主委、南台科大校長、中油董事長，目前為崑山中學代理校長，資歷豐富。
不過，對於外界的傳聞，黃偉哲回應「沒有啦，現在還沒想這麼多」，距離農曆春節還有1個月，誰也不知道期間可能會發生什麼變化，這個純粹屬於媒體揣測，也還未經人事作業，市政建設持續進展，市府團隊表現可圈可點，小內閣人事異動只是外界揣測。
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