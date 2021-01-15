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農村美麗新亮點！新港藝術工寮遍地開花串聯休閒觀光

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣文化基金會與新港文教基金會，仿效日本「越後妻有大地藝術祭」，分進合擊，在田園旁推出接地氣實用的藝術工寮，創造出一座座田野的藝術作品，成功活化偏鄉。圖／嘉縣文化基金會提供
嘉義縣文化基金會與新港文教基金會，仿效日本「越後妻有大地藝術祭」，分進合擊，在田園旁推出接地氣實用的藝術工寮，創造出一座座田野的藝術作品，成功活化偏鄉。圖／嘉縣文化基金會提供

嘉義縣文化基金會與新港文教基金會，仿效日本「越後妻有大地藝術祭」，分進合擊，在田園旁推出接地氣實用的藝術工寮，創造出一座座田野的藝術作品，成功活化偏鄉，帶動農業縣美學。

文化基會執行長陳尚雍與新港文化基金會執行長徐家偉，上午走訪藝術工寮聚落，欣賞藝術家作品，前年文化基金會完成3座作品，今年接力完成另外3座，加上新港文化基金會5座作品，目前新港有11座藝術工寮完成，每座都有藝術家個人特色及創作理念，為農地增添不同多元風貌，串連在地休閒與觀光產業。

不同於前年工寮作品，去年突破創作思維，以收納農具為輔、遊客休憩為主開放式作品，完成3座分別是以小農夫形象豎立，象徵祈福農作物大豐收「日出而作」，農田旁常見生物螺打造的「螺亭」以及色彩繽紛的「農民變魔術」，其中藝術家梁賴昌「螺亭」創作吸引網美及民眾拍照打卡，成為農村新熱點。

「藝術工寮是藝術品，更是生活展現！」嘉縣文化基金會董事黃文淵發想這項計畫，10多年前就有藝術工寮想法，透過創作為鄉村風景注入藝術活力，突顯田野與人共創文化面向，農地一望無垠風景讓藝術工寮有更貼近土地意義。

陳尚雍說，前年推動藝術工寮計畫，透過藝術家，將工寮變成一座座藝術品，除休憩、放置農具，讓民眾可以休息、拍照，藝術工寮地點選在交趾剪黏的藝術部落新港板頭村，讓民眾邊欣賞農田風光，邊欣賞藝術工寮。

徐家瑋表示，新港文教基金會與嘉縣文化基金會合作，打造藝術工寮，透過帶狀串聯，從板頭村到奉天宮進香路線，再到二分之一農場，帶動新港休閒觀光產業發展。

嘉義縣文化基金會與新港文教基金會，仿效日本「越後妻有大地藝術祭」，分進合擊，在田園旁推出接地氣實用的藝術工寮，創造出一座座田野的藝術作品，成功活化偏鄉。圖／嘉縣文化基金會提供
嘉義縣文化基金會與新港文教基金會，仿效日本「越後妻有大地藝術祭」，分進合擊，在田園旁推出接地氣實用的藝術工寮，創造出一座座田野的藝術作品，成功活化偏鄉。圖／嘉縣文化基金會提供
嘉義縣文化基金會與新港文教基金會，仿效日本「越後妻有大地藝術祭」，分進合擊，在田園旁推出接地氣實用的藝術工寮，創造出一座座田野的藝術作品，成功活化偏鄉。圖／嘉縣文化基金會提供
嘉義縣文化基金會與新港文教基金會，仿效日本「越後妻有大地藝術祭」，分進合擊，在田園旁推出接地氣實用的藝術工寮，創造出一座座田野的藝術作品，成功活化偏鄉。圖／嘉縣文化基金會提供
嘉義縣文化基金會與新港文教基金會，仿效日本「越後妻有大地藝術祭」，分進合擊，在田園旁推出接地氣實用的藝術工寮，創造出一座座田野的藝術作品，成功活化偏鄉。圖／嘉縣文化基金會提供
嘉義縣文化基金會與新港文教基金會，仿效日本「越後妻有大地藝術祭」，分進合擊，在田園旁推出接地氣實用的藝術工寮，創造出一座座田野的藝術作品，成功活化偏鄉。圖／嘉縣文化基金會提供

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