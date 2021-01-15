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台東春節疏運 立委劉櫂豪增取加開4航班
因應旅客需求，立法委員劉櫂豪協助春節期間台東疏運，今天召集民航局代表與航空業者，研擬春節連假航空疏運措施，航空業者允諾再增開台北往返台東4個班次，預計1月19日開放民眾訂位。
劉櫂豪說，台東往返台北等地大眾運輸方式以航空與台鐵為主，每逢年假期間返鄉和旅遊人潮眾多，常有一票難求狀況，今年春節返鄉班機及第一波加班機訂位多以售罄，再爭取第二波加班機以疏運返鄉及旅遊人潮。
經航空業者研議後，將於2月12日及2月13日加開台北往返台東來回共4班次。班次分別為2月12日立榮航空18:50台北至台東、20:30台東至台北；2月13日華信航空19:00台北至台東、20:40台東至台北。預計於1月19日上午9點開放訂購。
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