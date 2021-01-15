台南仁德二空新村都更公設動工 市府取得社會住宅70戶

台南市仁德區原眷村「二空新村」A區都更，市政府今天宣布公共設施興闢動工，112年底完工，市府可取得社會住宅70戶預計。

市府表示，二空新村A區都更案是台南市與軍方合作首件透過都市更新容積獎勵取得之社宅，總戶數約70戶，預計今年開工，112年底興闢完成社會住宅，此招商策略將可創造地區發展、公部門與投資者等多方共贏效益。

此案是市府近年配合軍方推動活化老舊眷村土地資產政策都更開發案，去年2月都發局透過實施申請都市更新容積獎勵可取得社會住宅。

市長黃偉哲表示，另由實施者協助興闢區內道路、綠地等公共設施用地，加上公共設施用地產權之取得，預計今年3月完工，共可節省公帑支出約11億元。