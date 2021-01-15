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番路鄉農會改選選情冷 總幹事遴選候聘2次公告無人登記

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣番路鄉農會選情爆冷， 總幹事遴選候聘2次公告無人登記，綠營勸進鄉長林清根換跑道，林清根無意願， 圖為林清根領取山區鄉鎮清潔競賽山區第一名。記者魯永明／攝影
嘉義縣番路鄉農會選情爆冷， 總幹事遴選候聘2次公告無人登記，綠營勸進鄉長林清根換跑道，林清根無意願， 圖為林清根領取山區鄉鎮清潔競賽山區第一名。記者魯永明／攝影

嘉義縣農會及17個鄉鎮市農會總幹事遴選候選人登記截止，只有番路鄉無人登記，上個月第2次公告受理登記，仍無人登記，選情爆冷，今天鄉鎮市農會會員代表選舉登記截止，番路鄉全部應選37席，上午還未足額登記。

番路鄉農會總幹事由秘書盧淑惠代理，對總幹事2次公告無人登記，盧淑惠說，「尊重地方」，她強調，農會業務正常推展，農會會員減少，目前剩下2000多人，應選37席會員代表，下午應會足額登記，下個月會員代表選舉，改選理監事。

番路鄉是議長張明達故鄉，公所及農會由綠營長期掌控，農會總幹事李啟三去年退休，綠營內部協調，希望鄉長林清根轉換跑道，接任總幹事，林清根沒有意願，最後達成由盧淑惠代理總幹事共識，由於盧淑惠逾55歲，無登記候聘總幹事資格，由盧淑惠繼續代理。

由於總幹事無人登記，選情爆冷，縣府二次公告番路鄉農會總幹事無人登記，創嘉義縣農會選舉首例，農業處農輔科說，依規定將在下個月辦理第三次番路鄉農會總幹事遴選候選人登記。

嘉義

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