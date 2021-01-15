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「最美主持人」白嘉莉到台南開畫展 開創獨特白式風格

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
白嘉莉素有「最美麗的主持人」封號。報系資料照片
白嘉莉素有「最美麗的主持人」封號。報系資料照片

有「最美麗的主持人」封號的白嘉莉長期旅居海外，致力於慈善活動，她近40年來不斷創作繪畫，開創出獨特的「白式風格」，台南市長黃偉哲得知她愛畫畫，邀約她到台南開畫展，其中，蝴蝶蘭是台南市花，也是白嘉莉最喜歡的入畫題材之一。

白嘉莉在6、70年代台灣演藝圈享有非常高的知名度，為許多著名節目擔任主持人，更創下以英語、日語、法語訪問國際影視嘉賓的先例，對於當年台灣文化藝術和經濟發展的貢獻不言可喻，素有「最美麗的節目主持人」之稱，曾獲遠東十大巨星殊榮。

她在1977年事業巔峰之際，遠嫁印尼淡出演藝圈，熱心公益，並投入藝術領域，曾受張大千、吳冠中、丁紹光等著名大師指導，自學臨摹，畫作包括水墨、水彩、油畫、壓克力等，並多方涉獵不同媒材，融入各國地方色彩發揮個性化的藝術創作。

白嘉莉的作品類型廣泛，大多以自然花卉植物為主題，以寫生方式描繪她印尼家中花園裡盛開的花朵，由於長年居住在印尼，許多作品中，都可看到她將印尼蠟染的圖騰融入畫作當中。除了畫花畫植物，白嘉莉也喜歡畫魚，透過生動的筆觸與飽滿色彩，展現她對生命的熱忱。

由於這次疫情滯留在台灣，她常前往藝術家工作室或向知名藝壇前輩請益，交流創作心得，此次畫展作品在台南「安平靈糧堂」展出到本月17日，明天下午1時半將舉辦簽書座談會。

印尼 張大千 疫情

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