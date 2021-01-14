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6旬伯路橋下紮營拒安置及援助 斗六公所：持續關懷追蹤

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣斗六市公所人員關心男子生活狀況，但男子不願透露姓名及資料，也拒絕安置及物資援助。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣斗六市公所人員關心男子生活狀況，但男子不願透露姓名及資料，也拒絕安置及物資援助。記者陳苡葳／翻攝

近日有民眾發現，雲林斗六明德路橋下停車場大柱子及一輛轎車旁，隱身一頂橘色帳篷，由於最近天氣寒冷，民眾擔心物主可能需要幫助或另有隱情，希望相關單位協助關心；警方和縣府社工今天上午到場查看未遇到當事人，晚間6點斗六市公所人員及社工二度前往，終於遇上紮營男子，不過男子一度情緒激動、拒絕任何幫忙。

斗六公所社會課長張月秋晚間6點偕公所同仁與縣府社會處社工一起關心紮營男子，並主動提供食品及保暖物資，但都遭到男子拒絕。

社工關心男子生活狀況，但男子一度情緒激動，要大家「別再問了、別吵我休息」，也不願透露姓名及資料，目測年紀約60歲左右。

男子僅透露自己未婚、是高雄左營人，來到雲林約一年，以紮營方式過生活，過去曾有一段時間接受人安基金會安置，後因個人因素離開。

附近民眾表示，該男在明德路橋下紮營應有2周左右，不太與人互動，外出幾乎靠腳踏車代步。

明德路橋下空間權責雖屬斗六市公所管轄，但由於男子未違法，無法強制驅離，張月秋表示，公所僅能持續關懷、追蹤其狀況，希望男子願再接受安置或物資援助。

紮營男子的帳篷使用程度頗新，但內部幾乎沒有保暖用品。記者陳苡葳／攝影
紮營男子的帳篷使用程度頗新，但內部幾乎沒有保暖用品。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六市公所社會課長張月秋（右）今天晚間偕公所同仁、縣府社會處社工一起前往明德路橋下關心紮營男子，並主動提供食品及保暖物資，但都遭男子拒絕。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六市公所社會課長張月秋（右）今天晚間偕公所同仁、縣府社會處社工一起前往明德路橋下關心紮營男子，並主動提供食品及保暖物資，但都遭男子拒絕。記者陳苡葳／攝影
來自高雄左營的男子近日在雲林斗六明德路橋下紮營，顯眼的帳篷引人注目。記者陳苡葳／攝影
來自高雄左營的男子近日在雲林斗六明德路橋下紮營，顯眼的帳篷引人注目。記者陳苡葳／攝影

斗六 社工 保暖

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