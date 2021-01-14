預防發生一氧化碳中毒意外 台南市今突檢溫水游泳池

有鑑台南市北區公園路YMCA溫水游泳池，因鍋爐自動通風控制器故障，導致燃燒不完全，造成23人一氧化碳中毒事件。台南市長黃偉哲今天無預警抽查使用天然氣加熱溫水游泳池，在寒流來襲時，加強泳池檢視，讓民眾能平安地享受休閒活動。

黃偉哲今天下午3點多帶領消防局、新聞處、經發局、職安健康處等人員員，到民生路室YMCA溫水游泳池聯合會勘，針對場所整體設備及人員管理進行稽查，業者已加裝一氧化碳偵測器防範，以加強維護學童及市民的安全。

黃偉哲說，採天然氣鍋爐加熱的泳池業者應加裝一氧化碳偵測器，溫水游泳池場所是屬封閉空間，冬季氣候寒冷，使用鍋爐燃燒加熱後，易造成一氧化碳蓄積，一氧化碳是一種無色無味的氣體，中毒後症狀不易察覺，常伴隨頭痛、肚子痛、拉肚子、嘔吐等，民眾往往中毒而不自知，容易造成憾事。