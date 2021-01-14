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預防發生一氧化碳中毒意外 台南市今突檢溫水游泳池

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天到民生路YMCA突檢溫水游泳池，業者已加裝一氧化碳偵測器。圖／台南市消防局提供
台南市長黃偉哲今天到民生路YMCA突檢溫水游泳池，業者已加裝一氧化碳偵測器。圖／台南市消防局提供

有鑑台南市北區公園路YMCA溫水游泳池，因鍋爐自動通風控制器故障，導致燃燒不完全，造成23人一氧化碳中毒事件。台南市長黃偉哲今天無預警抽查使用天然氣加熱溫水游泳池，在寒流來襲時，加強泳池檢視，讓民眾能平安地享受休閒活動。

黃偉哲今天下午3點多帶領消防局、新聞處、經發局、職安健康處等人員員，到民生路室YMCA溫水游泳池聯合會勘，針對場所整體設備及人員管理進行稽查，業者已加裝一氧化碳偵測器防範，以加強維護學童及市民的安全。

黃偉哲說，採天然氣鍋爐加熱的泳池業者應加裝一氧化碳偵測器，溫水游泳池場所是屬封閉空間，冬季氣候寒冷，使用鍋爐燃燒加熱後，易造成一氧化碳蓄積，一氧化碳是一種無色無味的氣體，中毒後症狀不易察覺，常伴隨頭痛、肚子痛、拉肚子、嘔吐等，民眾往往中毒而不自知，容易造成憾事。

消防局長李明峯說，去年全國發生12起中毒事件，造成1人死亡、42人送醫。藉由一氧化碳偵測器，提早偵知輔助人們發現一氧化碳產生，越早通報逃生避難行動，就會有越大的機會保護自身與家人的生命安全。保護民眾是業主應盡責任，安裝一氧化碳偵測器便可以有效守護民眾生命安全，事關公共安全，輕忽不得。

台南市長黃偉哲今天到民生路YMCA突檢溫水游泳池，業者已加裝一氧化碳偵測器。圖／台南市消防局提供
台南市長黃偉哲今天到民生路YMCA突檢溫水游泳池，業者已加裝一氧化碳偵測器。圖／台南市消防局提供

中毒 黃偉哲

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