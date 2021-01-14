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影／有意思！ 台南新打卡景點「喝茶、喝酒」都可

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區長蕭泰呼應彩繪，比著手勢，象徵為為持杯的陳建國、莫嘉賓倒茶。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區長蕭泰呼應彩繪，比著手勢，象徵為為持杯的陳建國、莫嘉賓倒茶。記者鄭惠仁／攝影

台南高商廣設科、光華高中多媒體設計科近20名師生合力完成的運河旁新景點「河景龍騰魚躍廣場」，今天拆除鷹架，超大型彩繪美麗現身。中西區長蕭泰華在彩繪前「倒茶」，呼應彩繪圖案，提前祝賀「福到」。他表示，此廣場串聯中西區景點，為城市景觀大大加分。

「河景龍騰魚躍廣場」位在台南市中正路尾和樂廣場旁濟福宮前廣場，由里長陳建國爭取經費，邀請台南高商廣告設計科老師莫嘉賓設計，進而結合光華高中多媒體設計科主任陳燕裕，率兩校學生，花4天時間在元月10日完成，並經修飾後今天完工，拆除鷹架。

河景龍騰魚躍廣場彩繪面積6百多坪，左邊高樓牆面以錦鯉魚躍為主題，畫出錦鯉不懼波濤洶湧，奮勇跳躍成龍；右邊則是祥龍凌空飛舞，以及葫蘆倒轉象徵福到運到，下方中央地面為3D互動彩繪，池塘荷葉蓮花處處，錦魚悠游魚戲池中，多處跳石連接到彼岸，適合兒童親子跳躍石頭嬉戲過關。陳建國說，葫蘆倒轉流出來的水，是茶或酒，愛怎麼說都可。

下午拆除鷹架，區長蕭泰華也特來廣賞，並當起服務人員，比著手勢象徵拿著葫蘆，為持杯的陳建國、莫嘉賓倒茶，趣味橫生。蕭泰華表示，台南中西區景點、美食多，河景龍騰魚躍廣場完工後，運河旁多了打卡新景點，也為一旁的和樂廣場增色，並與國華街、友愛街等連串成一線，讓旅遊更精彩。

莫嘉賓在師生繪製過程，也以縮時攝影的方式全紀錄，呈現師生的努力，以及化斑駁的牆面為美麗彩圖。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市中西區河景龍騰魚躍廣場地面為3D互動彩繪，適合情侶、親子跳石過關。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區河景龍騰魚躍廣場地面為3D互動彩繪，適合情侶、親子跳石過關。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區河景龍騰魚躍廣場，成為運河旁打卡新景點。記者鄭惠仁／攝影
台南市中西區河景龍騰魚躍廣場，成為運河旁打卡新景點。記者鄭惠仁／攝影

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