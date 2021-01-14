婦聯會台南分會寒冬送暖 發物質助新營弱勢家庭

中華民國婦女聯合會台南市分會今天辦理寒冬扶老助弱愛心慈善活動，今由婦聯會新營區支會主委林麗玉等人，帶著關懷物資與紅包，送給新營區弱勢家庭，協助度過寒冬。

婦聯會新營區支會一早就帶著全部物資與紅包，展開關懷之旅，愛心物品包含白米、雞絲麵、圍巾、棉襪、口罩、毛巾等，對特別困苦民眾，還送上外套及羽絨衣與紅包，收到這些愛心物品弱勢民眾，感謝婦聯會關懷。

婦聯會台南市分會主委洪沈美珠表示，感謝歡喜希望社會福利基金會、得力教育基金會、玉山寶光聖堂、康那香企業、郡豐建設開發公司、小兵立大功公司等單位，贊助這次愛心慈善活動，大家一起發揮愛心，幫助弱勢民眾度過寒冬，讓他們感受到社會溫暖。也希望透過這次的活動，發揮拋磚引玉的功效，吸引更多人願意投入關懷弱勢行列。

洪沈美珠說，今年寒冬關懷送暖活動，由各區婦聯支會姐妹親手送上，預計全部物資本月25日前送到關懷戶手中，透過各界溫暖的愛心與關懷，度過寒冬。