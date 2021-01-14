台南藍天比例首度突破8成 PM2.5零紅害

台南市環保局執行「亮麗晴空行動計畫PLUS」，經統計，去年全市藍天數比例首次突破8成，達到84%，且PM2.5零紅害的好成績。市長黃偉哲表示，能有此佳績，主要是從源頭管理搭配末端的管制與取締，每年滾動檢討研擬創新對策、提出空氣品質最佳管制策略。

環保局長謝世傑今天表示，109年創新策略包括，運用科學儀器輔助人力稽查，讓汙染管制查察更加落實，例如使用無人機搭載紅外線熱顯像儀 (FLIR)等，突破以往稽查時遇到的高度限制等困境。於工業區、畜牧異味高陳情區域及高車流量周邊，廣設空氣品質微型感測器，監控汙染排放更有效率。

汙染減量方面，累積汰換高汙染的工業燃油鍋爐497座，汰換率91%。與農業局合作完成稻草編織機設置並量產，預估每年可覆蓋50公頃裸露地，減少揚塵逸散。

有鑑於民間習俗「圍庫錢」時會燒大量紙錢，不利空氣品質；設置有「環保庫錢爐」，減少庫錢露天燃燒時產生的空氣汙染也達到民眾慎終追遠的孝心。去年汰換6萬輛高汙染老舊機車，推廣使用電動車達4萬輛，減少交通工具汙染排放。