雲林一小學磁磚爆裂 校方撤師生拉封鎖線

入冬後一波波寒流帶來低溫，加上近日氣溫逐漸回升，雲林斗六鎮西國小教室地板磁磚疑因溫度變化、熱漲冷縮陸續出現凸起爆裂情形，校方除安排學生至其他教室，也將危險範圍拉起封鎖線，避免人員靠近；校長陳嘉銘表示將於寒假期間修復，希望趕在2月18日開學前完工。

校方表示，從入冬後第一波寒流開始，校內一處五年級教室及廁所地板偶有磁磚爆裂情形，為了師生安全，已第一時間撤離師生至安全教室上課，昨天開始氣溫慢慢回升，疑因熱漲冷縮緣故加劇磁磚爆裂，幸沒有人受傷，未影響上課。

陳嘉銘說，校方已全面檢查同樓層其他教室地板，目前未發現有相同情形；而待修復的地板因須先全面清除、工程浩大，預計月底開始放寒假時施工，希望趕在下學期開學前完工。