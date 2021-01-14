追憶鄧麗君 雲林縣0129舉辦甜蜜蜜流動藝術饗宴

雲林縣政府將在1月29日在褒忠鄉「鄧麗君出生地文化園區」舉辦「2021鄧麗君甜蜜蜜流動藝術饗宴」紀念歌手鄧麗君68歲冥誕，副縣長謝淑亞表示，今年活動有咚咚舞蹈團、彩色樂團、看嘸舞蹈劇場以現代舞演繹鄧麗君名曲，馬籍歌手李佳歡也將演唱鄧麗君經典歌曲；29、30日結合虎尾製糖季推出8梯次甜蜜蜜追五分車遊程，即日起開放報名至26日，可洽雲林縣文觀處臉書粉絲專頁。

謝淑亞說，鄧麗君出生褒忠鄉田洋村，雲林縣府全力維護保存其出生地並列為歷史建築，為讓世人記住她美妙的歌聲及音樂信念，縣府將鄧麗君國曆生日1月29日訂為「鄧麗君日」，並年年在紀念園區舉辦活動追憶實力派歌手鄧麗君。

謝淑亞、文化觀光處長陳璧君、副議長蘇俊豪、議員王又民、賴淑娞及鄧麗君三哥鄧長富，今天一同傳唱鄧麗君名曲「甜蜜蜜」，邀請歌迷及喜愛鄧氏歌聲的朋友參與今年活動。

陳璧君說，今年以流動藝術饗宴形式推出沉浸式劇場，帶給觀眾全新藝文體驗，將由咚咚舞蹈團、彩色樂團、嘉義縣團隊看嘸舞蹈劇場結合現代舞演繹鄧麗君名曲；曾在廣藝基金會製作「何日君再來」音樂劇中，飾演富家千金「曼君」的馬籍歌手李佳歡，也將登台演唱鄧氏經典曲。