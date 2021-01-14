台南109年藍天數逾8成 持續管制空氣品質
台南市去年執行「亮麗晴空行動計畫PLUS」，全年藍天數比例達到84%，懸浮微粒（PM2.5）零紅害，市府局處今年將持續做好空氣品質維護管制，讓台南空氣品質更好。
台南市政府環保局今天指出，環保局去年運用科學儀器輔助人力稽查，落實污染管制查察，使用無人機搭載紅外線熱顯像儀（FLIR）等，突破以往稽查時高度限制等困境。另在21個工業區、畜牧異味高陳情區域及高車流量周邊，廣設空氣品質微型感測器，監控污染排放。
台南市同時汰換497座高污染工業燃油鍋爐，且巡查市政府大型公共工程，通報改善未做好工地圍籬設施、裸露地無適當覆蓋或出入口洗車台未盡完善等缺失，並完成稻草編織機設置量產，預估每年可覆蓋50公頃裸露地，減少揚塵逸散。
另外，環保局設置有污染防制設施的「環保庫錢爐」，減少庫錢露天燃燒時產生的空氣污染；且汰換6萬輛高污染老舊機車，推廣使用電動車4萬輛，減少交通工具污染排放。
環保局長謝世傑表示，研究報告顯示，空氣品質與健康的關聯不容忽視，環保局將繼續嚴格管制及取締有害空氣污染物排放，讓民眾可以安心呼吸。
台南市長黃偉哲也說，台南從源頭管理搭配末端管制與取締，每年滾動檢討研擬創新對策，提出空氣品質最佳管制策略，逐年改善台南空氣品質。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言