台南109年藍天數逾8成 持續管制空氣品質

台南市去年執行「亮麗晴空行動計畫PLUS」，全年藍天數比例達到84%，懸浮微粒（PM2.5）零紅害，市府局處今年將持續做好空氣品質維護管制，讓台南空氣品質更好。

台南市政府環保局今天指出，環保局去年運用科學儀器輔助人力稽查，落實污染管制查察，使用無人機搭載紅外線熱顯像儀（FLIR）等，突破以往稽查時高度限制等困境。另在21個工業區、畜牧異味高陳情區域及高車流量周邊，廣設空氣品質微型感測器，監控污染排放。

台南市同時汰換497座高污染工業燃油鍋爐，且巡查市政府大型公共工程，通報改善未做好工地圍籬設施、裸露地無適當覆蓋或出入口洗車台未盡完善等缺失，並完成稻草編織機設置量產，預估每年可覆蓋50公頃裸露地，減少揚塵逸散。

另外，環保局設置有污染防制設施的「環保庫錢爐」，減少庫錢露天燃燒時產生的空氣污染；且汰換6萬輛高污染老舊機車，推廣使用電動車4萬輛，減少交通工具污染排放。

環保局長謝世傑表示，研究報告顯示，空氣品質與健康的關聯不容忽視，環保局將繼續嚴格管制及取締有害空氣污染物排放，讓民眾可以安心呼吸。

台南市長黃偉哲也說，台南從源頭管理搭配末端管制與取締，每年滾動檢討研擬創新對策，提出空氣品質最佳管制策略，逐年改善台南空氣品質。