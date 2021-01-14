阿里山上直擊玉山雪景 網友驚豔：「像裹了金粉！」

近日天氣晴朗，從嘉義市區便可遠眺玉山雪景，但「近水樓台先得月」，阿里山攝影、旅遊達人黃源明近日追雪領悟出雪景應遠觀，他也推薦阿里山上不少的觀雪點，其中以小笠原山視野最佳，並預估雪期將持續三天。

黃源明說，因為天候轉晴，加上前幾天玉山降下大雪，擔心雪況禁不起日照回溫，「一路追雪」，從阿里山到塔塔加，再回到小笠原山。還好，玉山主峰南稜積雪深厚，即使終日艷陽高照，到了日落時分，遠望絲毫沒有減損那令人驚豔的雪況。

玉山雪景的魅力在於「遠觀就很美」，黃源明表示，因為無法親近，所以只要在適合的觀景點，就可以悠閒的賞雪。

黃源明也推薦了幾個賞雪景點，包含自忠、石山、鹿林山、麟趾山、小笠原山、祝山、對高岳、台21線公路好望角(139.4K)、觀山(131.4K)、觀峰(121.7K)。