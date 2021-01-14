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肯德基爺爺和三太子共舞 北港店慶開幕入境隨俗
肯達基雲林縣北港店今天開幕，由於北港是國內宗教重鎮，儘管來自美國連鎖的肯德基，也不免要入境隨俗，請來電音三太子和肯達基爺爺共舞慶開幕，讓許多路過的人駐足，紛紛把這場難得的土、洋共舞同慶的畫面拍照PO網分享，增添開幕喜氣。
肯達基北港店緊鄰星巴克，繼上個月星巴克開幕，肯達基展開一個月試營運，成效極佳，今天正式開幕，兩家深受年輕人喜愛的連鎖店，相繼開張，每逢假日，人潮滾滾。今天開幕式邀請立委蘇治芬、前北港鎮長張勝智及富利餐飲公司肯德基總經理謝宜芳、肯德基營運部總監陳廷鈺及北港店總經理張維中共同剪綵。
由於北港是國內宗教中心，肯達基開幕也請來三太子與肯達基爺爺共舞，吸引許多路過的人、車第一次看到肯德基爺爺和電音三太子共舞，感到新鮮，紛紛停車拍照，炒熱開幕氣氛。
北港前鎮長張勝智說，北港華南路在麥當勞、寶雅、家樂福、秀泰影城相繼進駐後，星巴克、肯達基又接著開張，使這段短短不到一公里的路段，名店群聚，加上高級商店住宅林立，形成雲林沿海最大商城，將有助於北港甚至海線地區的商業發展。
今天台中中清店也同步開幕，肯德基總經理謝宜芳說，選中北港設點，除了北港是宗教觀光重鎮，期待借由肯德基的進駐，帶動當地消費和發展。
立委蘇治芬也喜慶北港肯德基開張大發利市，對於星巴克、肯德基正對面的原公路總局台汽客運站停用荒廢20多年，建築老舊，蘇治芬表示，多年前爭取改建為北港轉運站，未來將朝商城、商旅、主題餐廳美食及停車場等商業和轉運站綜合大樓方向規劃，目前案由縣府規畫BOT評估報告，將來一旦開發完成，將帶動更大商機。
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