寒冬送暖！臉書「幸福朴子人」明天免費發送2千個刈包

暖心的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，連續7年在臉書發起愛心年菜認捐活動，今年目標420份達標，過年前發送弱勢家庭；另，楊成立的臉書社群「幸福朴子人」，獲善心建商大手筆捐款，明天首次舉辦2千個刈包免費送活動，上午500個由志工先送到弱勢團體，下午封路發送，有需要的民眾都可前來領取享用。

楊石旭說，「寒冬送暖、刈包吃免驚」活動，明天下午3點開始發送，全部預定2千個，不限居住地，不限身分，來就送，送完為止，發送地點在朴子市文化里長服務處（朴子市新興路87號）。

楊石旭表示，「幸福朴子人」社群主辦的「寒冬送暖刈包吃免驚」活動，謝謝家住東石下揖村的肉商林坤忠，將贊助千人烤豬肉刈包內餡，因此明天預定送出的刈包共2千個，一定讓大家吃飽飽，每個刈包價值40元，饀料豐富有豬肉、酸菜等配料。

送刈包活動經費，由新竹建商李志明全額贊助，全部1500份，其中500份將送給慈善團體，在朴子果菜市場賣雞肉的林坤忠獲悉，主動贊助社團1千人份烤豬肉，作為刈包內餡。