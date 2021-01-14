漁電共生水面型光電遭質疑 立院經委會下鄉遇砲聲隆隆

經濟部能源局為加速達成非核家園，在嘉義縣推動漁電共生先行區876公頃，以及6座滯洪池水面型光電，立委翁重鈞上午安排立法院經濟委員會到嘉義區漁會，由能源局報告漁電共生及水面型光電業務，議員李國勝等民代、村長及漁民，砲轟光電廠商未與居民溝通，私下到處招攬搶種電，供電饋線路未定，安全讓人疑慮，種電影響候鳥棲息生態。

沿海布袋、東石、義竹等3鄉鎮漁電共生先行區共876公頃，上次經濟部在布袋辦說明會，因每公頃有30萬元種電收入誘因，水產收益不佳，讓許多未列先行區漁民要求增列，為此，經濟部次長曾文生說，已要求台電增加饋線併聯，另增設升壓站，如同高速公路交流道，增加種電併聯供電需求。

雖漁電共生獲漁民支持，但光電廠商市場競爭，未與地方溝通搶種電，引發民怨，也有漁民擔心漁電共生的廠商在20年租期中倒閉，漁民權益不保，李國勝痛批在東石鄉東崙村中洲社區施設升壓站的光電廠商，到隔壁布袋過溝開說明會，讓中洲居民不滿，擔心安全出問題，廠商及能源局不處理。

義竹鄉民代表劉俊毅批開挖新庄台糖地滯洪池水淺，開挖前未與與居民溝通，設光電板未提出回饋，另布袋新塭滯洪池光電板影響候鳥棲息覓食；漁民批光電廠商私下招攬，宣稱接饋線供電有辦法，台電饋線路及升壓站功能，讓人霧煞煞。