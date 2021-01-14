寒流衝擊農漁業 農曆年前可望領到補償

連日寒流，造成農漁業受到嚴重衝擊，台南市長黃偉哲今天北上出席行政院會，在會議上表示寒流影響漁產與農作物，希望中央能盡速進行寒害補償作業，行政院長蘇貞昌裁示，寒害補償應從寬、從簡、從速，讓遭受寒害的農漁民盡量在農曆年前可領到補償。

黃偉哲轉述，農委會在院會中提出，只要公所查證養殖魚塭在空曠地形，且在去12月30日到今年1月10日期間連續48小時內，累計10小時以上的氣溫低於攝氏10度以下，等同研判為養殖死亡超過20%，可向公所申請寒害補償。

黃偉哲指出，中南部沿海農漁業因寒流來襲受到嚴重損失，所以他今天在行政院會特別提議，希望政府查估損失作業能從速、從簡、從寬，院長蘇貞昌也裁示，將採用最快的方式讓農民在農曆年前領取到補償金，以避免過去行政作業延宕，導致農民損失不斷擴大、造成二次災害，甚至大半年還領不到錢，「簡化行政作業，讓農民早點領到，過個相對溫暖的好年」。

黃偉哲表示，該舉不但符合總統和院長簡政便民、苦民所苦的原則，也大量降低公務員的行政作業成本，補償作業更加順暢。

另外，蘇貞昌在院會中指示各縣市政府應加強春節防疫作為，面對疫情要「戒慎」，不要「恐懼」，黃偉哲說，過去一年已累積相當的防疫經驗，台南將繼續保持謹慎態度，全力配合中央防疫策略。