民雄運動公園新地標！ 彈跳床、溜滑梯提前試營運

嘉義縣民雄鄉運動公園整建一年多近日將重啟，但昨天下午開始驗收，拆掉封條後，便湧入大批運動民眾，縣府表示預計16日下午全面驗收完成，屆時占地三公頃的土地將預計可以容納4到500人。

嘉義縣政府建設處建設管理科科長林豐洲說，民雄運動公園從108年6月17日，開始進行改建工程，總預算約7千萬，除了既有室內游泳池、網球場，另外新增室外羽球、桌球、籃球和溜冰場，地面材質採壓克力面整，除增加耐受程度，提高使用年限，也兼顧使用舒適度。

綠地草皮翻新，增加高低起伏，增加阿勃勒、台灣欒樹’等樹種，「比較不會那麼單調」，另也增設三處雨水蓄水池，雨水流到低窪處再回收，乾旱期澆作樹木。

另，園區內新鋪長約6至700公尺、寬約2公尺步道，周邊設置3、40組桌椅，提供民眾漫步在園區內能停下來歇息，小朋友最關心的遊樂設施則有一座兩米高溜滑梯，園區內還有架設三組室外彈跳床，在安全無虞的前提下，讓孩子們盡情享樂，建設處也新建一處無障礙廁所，停車場翻新過後有新增約40個。