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為陪伴母花光積蓄打造溫室農場 科技男種出四色小番茄
從工程師轉行務農兩年，台南市下營區青農林煌欽用心與堅持下，打造了一座「小土豆農場」，目前農場的番茄採收，林煌欽將玉女、綠瞳等四種顏色的小番茄，裝成禮盒販售，因可以一次品嘗不同風味的小番茄，送禮也相當討喜，推出後受到消費者喜愛，相當搶手。
原是南科高科技廠商工程師的林煌欽，工作8年存了七、八百萬元，但健康狀況卻每況愈下，加上想陪伴母親，兩年前辭掉高薪工作，並花了所有的積蓄，在下營區購買農地並搭建溫室，投入農業大軍的行列，第一年還在學習階段，第二年開始選定品種強化種植，夏天種西瓜、美濃瓜，冬天則種番茄。
目前是番茄的季節，林煌欽在自家的農園，種植了牛番茄與玉女、金瑩、綠瞳、虎妞四種小番茄，且將四種小番茄裝成四盒一箱的禮盒銷售，推出後引來消費者熱烈的迴響。
林煌欽說，綠瞳小番茄是最受歡迎的，因為少見，加上口味獨特，一度賣到缺貨，如今他除了透過網路販售自家的番茄外，也有合作的農民，向他調貨供應外銷市場，因為他的番茄採無農藥種植，安全、品質毫無疑慮。
林煌欽與媽媽每天到番茄園採收番茄，母子倆一起忙採收、一起包裝，雖然忙碌，但卻很開心，笑容也多了，因為兩人可以一起做事，他說，如今身體健康狀況好起來了，又能陪伴媽媽，兩年前的決定是正確的，也希望再精進自己的農業栽培管理技術，提供更多優質的農產品給消費大眾。
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