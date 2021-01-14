為陪伴母花光積蓄打造溫室農場 科技男種出四色小番茄

從工程師轉行務農兩年，台南市下營區青農林煌欽用心與堅持下，打造了一座「小土豆農場」，目前農場的番茄採收，林煌欽將玉女、綠瞳等四種顏色的小番茄，裝成禮盒販售，因可以一次品嘗不同風味的小番茄，送禮也相當討喜，推出後受到消費者喜愛，相當搶手。

原是南科高科技廠商工程師的林煌欽，工作8年存了七、八百萬元，但健康狀況卻每況愈下，加上想陪伴母親，兩年前辭掉高薪工作，並花了所有的積蓄，在下營區購買農地並搭建溫室，投入農業大軍的行列，第一年還在學習階段，第二年開始選定品種強化種植，夏天種西瓜、美濃瓜，冬天則種番茄。

目前是番茄的季節，林煌欽在自家的農園，種植了牛番茄與玉女、金瑩、綠瞳、虎妞四種小番茄，且將四種小番茄裝成四盒一箱的禮盒銷售，推出後引來消費者熱烈的迴響。

林煌欽說，綠瞳小番茄是最受歡迎的，因為少見，加上口味獨特，一度賣到缺貨，如今他除了透過網路販售自家的番茄外，也有合作的農民，向他調貨供應外銷市場，因為他的番茄採無農藥種植，安全、品質毫無疑慮。