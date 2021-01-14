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春節宅在家團圓 南市府推25家安心餐廳外帶年菜

中央社 / 台南14日電

農曆春節吃團圓飯是習俗，隨著時代演進，不少人家選擇預訂年菜或走出家門聚餐，但隨著疫情影響，台南市政府今天公布25家「安心餐廳」推薦給市民外帶年菜，鼓勵在家團圓防疫。

台南市長黃偉哲今天指出，台南市政府去年因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，邀集台南餐飲業者連署「安心宣言」，推行「安心餐廳」認證，宣示做到「防疫安心、服務貼心、味道甜心」三心一體，落實衛生管理，讓遊客安心享用美食。

他表示，目前台南已逾200家餐飲業者加入「安心餐廳」認證，餐廳設施及餐飲服務遵循防疫規定，且推出多種美味健康兼具的養生安心餐，提供外帶及外送等服務。

台南市政府觀光旅遊局今天更公布25家「安心餐廳外帶年菜」，這些餐廳提供整桌年菜桌席外帶料理、年菜單品佳餚及年菜禮盒等，讓市民即使宅在家，也能吃到餐廳大廚的手藝。

觀光旅遊局長郭貞慧說，「安心餐廳」外帶年菜的服務，等於是把名廚帶回家，不只在家享受熱鬧圍爐宴會氣氛，也是防疫的好選擇。

觀旅局公布的25家「安心餐廳外帶年菜」，分別是台南晶英酒店、台南大飯店、香格里拉台南遠東國際大飯店「醉月樓」中餐廳、台南大員皇冠假日酒店彩豐樓、南科贊美酒店、天下南隅-圓頂西餐廳、台南維悅酒店、台南富信大飯店、台糖長榮酒店、桂田酒店、台南商務會館、東香台菜海味料理、奇美食品幸福工廠、饗食天堂西門店、度小月擔仔麵、楊哥楊嫂肉粽、葉陶楊坊人文餐廳、東悅坊港式飲茶-台南店、府城食府、銀座日式料理、濃園滿漢餐廳、小二麻辣鍋、總理大餐廳-西門總店、酒7夜食、聚樂居食屋。

年菜 晶英酒店 疫情

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