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浪犬傷人頻傳 民進黨台南議員：逾2萬浪犬僅能收容5成

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市北門區玉港里92歲吳姓阿嬤日前在自家農田遭多隻野狗攻擊咬傷。圖／擷取自台南市北門區玉港里前里長林妙香臉書
台南市北門區玉港里92歲吳姓阿嬤日前在自家農田遭多隻野狗攻擊咬傷。圖／擷取自台南市北門區玉港里前里長林妙香臉書

台南市北門區92歲吳姓阿嬤日前在自家農田遭多隻野狗攻擊咬傷，緊急送加護病房才撿回一命，讓流浪犬問題再引關注，多名民進黨台南市議員指出，台南市超過2萬隻流浪犬，但市立收容所可容納空間不到1千隻，即使結合私立收容所也僅勉強達到5成，要求市府提解方。動保處表示，台南私人收容所有50處，會公私協力擴充收容量。

議員李宗翰表示，流浪犬追人、傷人事件頻傳，白河區一帶也常有成群流浪犬，但市立收容所僅能收容981隻，私收目前可提供9千多隻的收容量，抓到流浪犬有很大機會原地回置，市府應增加收容量。

議員呂維胤說，南區、安平區也常有流浪犬，曾有婦人、小孩被咬，漁光島也有野狗咬死動物或家犬，對市民生命安全造成威脅，呼籲動保處針對各區熱點滾動式檢討。另外，私收經營不易，甚至部分業者連持續供應糧食都很困難，盼市府積極協助。

議員蔡筱薇指出，零撲殺政策上路，流浪動物收容就是不容忽視的課題，現行許多私人狗園都是中高年齡層的狗爸狗媽在經營，一旦未來無法飼養，恐是引爆彈，建議南市府以新竹市立動物保護園區作為借鏡，提供乾淨、完善醫療設備的環境，並可教育民眾如何面對流浪犬貓，並教導所內犬貓技能、增加認養率。

動保處長吳名彬表示，會公私協力擴充收容量，向農委會爭取經費補助私收設備老舊不足的部分，並輔導有意合法化的私收土地使用合乎規定。今年也有編列50萬預算，請私收協助收容不可回置的犬隻。

流浪犬 認養

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