台塑六輕發生漏油卻知情不報 立委籲開罰

時代力量立委陳椒華今舉行記者會揭露台塑石化在去年12月在六輕麥寮港碼槽區發生漏油事件，卻沒有依規定通報主管機關，反將受汙染土壤自行清運焚化，涉嫌煙滅證據，呼籲檢調介入調查，也認為相關單位拖延兩周才做水土採樣，盼雲林縣長張麗善積極處理。

陳椒華今偕雲林縣議員廖郁賢、六輕汙染傷害聯合求償自救會長黃源河、麥寮鄉代吳明宜，與環境權保障基金會代表林彥廷、台灣健康空氣行動聯盟代表楊澤民等，舉行「六輕碼槽漏油 台塑化未通報 工業局包庇？張麗善拖二周才採樣？」記者會。

陳椒華指出，去年底接獲檢舉指稱台塑六輕油槽洩漏，汙染土壤及地下水，爾後經經濟部中部辦公室委託檢驗公司採樣，又爆出台塑碼槽處竟有意施壓偷換採樣土壤樣品。

她表示，事件轉知環保署後，她在12月31日偕同工業局、雲林環保局進場現勘，了解情況，得知船用燃油儲槽管線洩漏，燃油從不常使用共管閥件的閥蘭面流出於防溢堤內，台塑並挖除防溢堤內的碎石級配及土壤，運載至南亞資源回收廠焚化處理。

陳椒華表示，台塑石化未通報雲林縣政府已違反水汙染防治法第28條「3小時內通知當地主管機關」，可依第51條罰款1至600萬元。且台塑私自將汙染土壤焚化，有毀屍滅跡之嫌，顯然視法令如無物。

陳椒華質疑，工業局將此漏油事件定位為「自主管理事件」，有包庇台塑石化、協助大事化小之嫌。另外，經濟部工業局竟於12月24日才委託檢驗公司進場採樣，稱檢驗結果都低於地下水、土壤管制標準，但距事發已近二周，汙染土壤早運去焚化。而汙染土壤直接焚化，未申報廢棄物清除處理計畫，是否也違反土壤及地下水汙染整治法或廢清法呢？

廖郁賢表示，她接獲消息後即聯繫雲林環保局，確知環保局將於本周針對業者未通報部分依法告發外，也在13日入廠採檢，確認是否留存汙染物；此外，她也發文要求環保局說明立場，於日後主動提供採檢結果。她未來也會將此案帶回由議員組成的雲林縣工業區監督小組，督促相關單位針對工業區內「匿情不報」的情形做系統性了解與檢討。

林彥廷認為，由經濟部工業局主辦，為期3年的六輕20年總體檢才剛於去年底完成，沒想到就發生如此嚴重的環境汙染事件，到底總體檢檢驗出台塑六輕什麼問題，請工業局儘速召開說明會，和雲林縣的居民與關心六輕的公民團體說明清楚。