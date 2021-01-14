白天望群峰積雪傍晚看雲海落霞 阿里山賞景趁早

阿里山公路在十字路到二萬坪路段目前山櫻花（緋寒櫻）盛開，小笠原山觀景平台可遠眺玉山群峰積雪，傍晚還同場加映雲海及晚霞。嘉義林區管理處指出，值得到阿里山走一遭。

嘉義林管處今天表示，阿里山公路（台18線）77.5至86.5K（十字路到二萬坪）沿線的山櫻花已盛開，阿里山天空特別藍，在藍天映襯下，山櫻花的紅更顯嬌豔，阿里山國家森林遊樂區內往沼平車站的祝山林道也有部分山櫻花綻放。

嘉義林管處指出，阿里山森林遊樂區小笠原山觀景平台具有360度環景視野，目前可遠眺玉山白頭雪景、還能俯視南投縣信義鄉山景，傍晚還同場加映雲海及晚霞，值得上山走一遭。

在阿里山國家風景區、玉山國家公園擔任解說志工的黃源明說，玉山主峰南稜積雪深厚，即使終日艷陽高照，遠望絲毫沒有減損令人驚豔的雪況，預估玉山群峰積雪至少可以持續3天。

嘉義林管處認為，週末又有冷空氣來襲，玉山積雪3天內不會化掉，將持續1週以上，民眾可以在這幾天上阿里山賞美景。