台南虱目魚遭寒害 市府加碼補助籲漁民速申請

行政院農委會公告台南市七股區、北門區、將軍區及安南區為文蛤池混養虱目魚農業天然災害現金救助及低利貸款地區，市府加碼補助魚塭絲藻清除工資，呼籲漁民20日前提出申請。

台南市政府農業局漁業科長吳國霖今天表示，農委會昨天函文指出，這次文蛤混養虱目魚（工作魚）災損認定，採科學數據認定虱目魚受損已達救助標準，公所人員現場勘查確認魚塭養殖事實，且養殖登記證、放養量申報及水權證明皆屬有效期間，即可認定符合救助資格，可大幅減少勘災時間及爭議案件。

吳國霖指出，受災漁民於20日前向魚塭所在地的區公所提出申請，公所將依農委會科學專業的魚損認定程序儘速完成災損認定，盼在農曆年前撥付救助金。

他說，漁業災損勘查存在耗費人力及魚損程度難以判定等問題，中央此次採科學專業的魚損認定，後續請相關公所依從速、從寬、從簡原則及中央指示的認定程序，協助漁民辦理災損申請認定及救助。

台南市農業局指出，確認符合救助資格的魚塭，除了可請領文蛤池混養虱目魚損失每公頃新台幣9000元救助金，市府再加碼補助絲藻清除工資每公頃3000元，並加速辦理救助程序，協助漁民盡早辦理復養。